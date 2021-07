LA DECENCIA

Comparte en redes sociales













Uno conoce a los amigos verdaderos porque están ahí, cuando todos los otros se han ido.

En realidad los otros nunca debieron ser calificados como tales y mucho menos en ciertos

entornos de la vida y en organizaciones donde la zancadilla es uno de los vicios más

concurridos. No conviene escandalizarse, hubo un tiempo en que algunas personas

llegamos a creer que si las mujeres entraban en política con capacidad de decisión,

muchas modos de entenderla cambiarían. Que sus salas de máquinas no serían ni tan

competitivas ni tan sangrientas, no habría tanta conspiración y la testosterona no

camparía por sus respetos con absoluta tranquilidad. Nos equivocamos, vaya si nos

equivocamos: demasiadas mujeres han sido estupendas aprendices de la forma de actuar

de sus maestros e incluso les han ganado por goleada.

Para quien no quiere mimetizarse con la teoría política dominante, que impone que al

adversario/enemigo se le debe machacar siempre y no dejar que levante cabeza, están

destinados el desierto y la melancolía. Ignoro si vagar por el primero conduce a la

segunda o por el contrario, es ésta quien obliga a recluirse en la soledad del primero,

entre arenas suaves que no hagan daño al caminar. La mimetización entre los dos

géneros ha llegado a ser tan clara que no cabe hablar de diferencias entre mujeres y

hombres en la forma de actuar políticamente. Salvo, quizá, muy al principio.

Lo pienso, contemplando a las nuevas mujeres del gobierno. En el principio está la

ingenuidad. La ingenuidad de creer que puede arreglarse el mundo, los animales y las

cosas. Al menos, mejorarlas. La ingenuidad de creer que, puesto que sí alguien ha

llamado, lo ha hecho en función de una valía propia cuyas tesis de actuación serán

incorporadas al proyecto. La ingenuidad de creer que se dispone, en las consabidas

dificultades, de un grupo de colegas trabajando con idénticos objetivos. La ingenuidad, en

suma, de que puesto que el discurso dice blanco, lo blanco será lo prioritario. Y no habrá

saltos en el guión.

Cavilo sobre esto, observando con curiosidad el cuadro para la historia del gobierno de

este país. Gobierno extremadamente colorido en los equipamientos de las ministras,

vistoso en las fotos, descrito como extremadamente vital. El maestro tiempo evaluará sus

acciones, cuando los cíen días de cortesía expresen lo que cada ministro y ministra tenía

que decir, más allá del vestido, el tipo de calzado o los hijos que tiene. Más allá de lo

jóvenes que dicen ser. Recalcarlo es todo un síntoma de que quien dirige comienza a

sentirse “mayor”. Y mentalmente “reequilibra”

Curiosamente no ha habido demasiadas menciones al número importante de mujeres que

forman el nuevo Gabinete, salvo la alusión del propio presidente, quizá porque otros

rasgos del mismo han tenido mayor efecto periodístico; o también porque los movimientos

feministas se remueven convulsos en este momento, y flota por todas partes un cierto

halo de traición de los próximos. Quizá porque, en el fondo, todo dé un poco igual.

Pero no se preocupen demasiado. La realidad diaria subsume las noticias con una

extrema voracidad, primero viene una y luego otra y luego una tercera… Así, mil veces.

Mientras, los gatopardos de turno hacen como que cambian para que, en el fondo, todo

siga igual, siguiendo la receta de Lampedusa. Que para eso si que escuchan a los

antiguos. Será que los clásicos lo merecen. Aunque ya no sean jóvenes, oigan.