La Diputación de Badajoz lanza la ‘Campaña de Donación para Animales’

Para ello colabora con perreras y protectoras de la provincia hasta el 16 de enero de 2023

Hoy se inicia la ‘Campaña de Donación para Animales’, una iniciativa que nace desde el

compromiso de la Diputación de Badajoz con la Responsabilidad Social Corporativa. Esta

estará activa hasta el 16 de enero de 2023.

Para ello se cuenta con la colaboración de cuatro perreras y protectoras de la provincia de

Badajoz: ‘Acudame’ (Mérida), ‘Recal’ (Almendralejo), ‘ANIMAEX’ (Puebla de la Calzada) y

‘SOS ‘(Badajoz). Todas ellas han trasmitido a la institución provincial los productos que más

necesitan en sus instalaciones para el cuidado de los animales, como alimentos secos y

húmedos, mantas, toallas, camas y chuches para las mascotas. Es preferible que las

personas que deseen donar alimentos los adquieran en establecimientos especializados en

animales o en supermercados.

Los interesados en donar, pueden hacerlo en las siguientes direcciones:

Palacio Provincial. C/ Obispo San Juan de Ribera, 6 (Badajoz)

Hospital Provincial. C/ Pedro de Valdivia (Badajoz)

OAR. C/ Padre Tomás, 6 (Badajoz)

Oficina de Mérida. C/ Almendralejo, 33A (Mérida)

Oficina de Almendralejo. Travesía C/ Mérida (Almendralejo)

La campaña lleva implícita una llamada para incentivar la adopción responsable y el no

abandono de animales de compañía.

Los enlaces de las protectoras y perreras con las que se está colaborando en esta

campaña para que las personas que estén interesadas en donar puedan ponerse en

contacto con ellas, son estas:

Recal: https://www.recalprotectora.es/

Acudame: https://www.facebook.com/profile.php?id=1786196175

ANIMAEX: https://www.facebook.com/animaex.animalesextremenos/

SOS: https://www.facebook.com/sosperrerabadajoz