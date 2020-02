La Diputación de Cáceres aprueba en Pleno una Declaración Institucional de apoyo al sector agrícola y ganadero

Entre otros asuntos que se llevaron a la mesa en el Pleno de este jueves, destaca la lectura de un Manifiesto conjunto con motivo del 8M y la aprobación de 29,7 millones de euros para municipios de la provincia

La Diputación ha aprobado la Declaración Institucional conjunta de apoyo al sector agrícola y ganadero que manifiesta el objetivo de “alcanzar unos ingresos necesarios y que garanticen el desarrollo de su actividad en condiciones justas”. El Pleno de la Diputación correspondiente al mes de febrero, comenzó con palabras de agradecimiento y alegría de la Presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres, Charo Cordero. Palabras que precedieron al minuto de silencio que, como es habitual en todas las sesiones, se realiza como muestra de rechazo a la violencia machista. En esta ocasión, y con el apoyo de los tres grupos políticos, PSOE, PP y Ciudadanos, se ha extendido el minuto de silencio al recuerdo de Iván Sanchez Calle, exconcejal socialista del Ayuntamiento de Plasencia que falleció el pasado miércoles 26 de febrero.

En la Declaración Institucional aprobada para apoyar la crisis del sector terciario se recoge que “la Diputación Provincial de Cáceres comprende y comparte las reivindicaciones del sector agrario, especialmente la de lograr el equilibrio comercial entre los agentes intervinientes en la cadena que ayude al mantenimiento y futuro de la actividad agraria de nuestro medio rural, puntal fundamental de la economía del país y elemento imprescindible para mantener vivos nuestros pueblos”. El manifiesto concluye afirmando que “la Diputación Provincial de Cáceres expresa su apoyo a los agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, para alcanzar unos ingresos necesarios y que garanticen el desarrollo de su actividad en condiciones justas”.

En el siguiente punto referido al Personal, se ha aprobado con la mayoría del Grupo Socialista el segundo apéndice del Acuerdo entre la Diputación de Cáceres y los representantes de las organizaciones sindicales USO, GID, UGT, CC.OO, CSIF y TECAE, por el que se regulan los criterios generales de la carrera profesional horizontal de los empleados públicos de la Institución y su organismo autónomo.

En cuanto a los Archivos Municipales, se aprobó el Convenio de Colaboración entre la Diputación y la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura para la continuación del programa de organización de fondos de archivos municipales. El proyecto de ámbito regional se basa en la cooperación económica, técnica y administrativa para la digitalización de los archivos municipales en entidades locales de la provincia de Cáceres de menos de 10 mil habitantes para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023. El presupuesto alcanza los 840.000 euros, de los cuales la Diputación aporta 400 mil euros y la Consejería 440.000.

Haciendo referencia a la inversión para los municipios de la provincia, se ha aprobado el presupuesto extraordinario para atender situaciones puntuales que no están incluidas en los planes provinciales. La inversión se destina a obras de reparación y rehabilitación de infraestructuras municipales que requieren una solución inmediata y que no pueden demorarse, como mejoras de las infraestructuras, caminos vecinales, carreteras provinciales, infraestructuras eléctricas, etc. Los municipios incluidos en el programa pueden conocerse a través de la página web de la Diputación de Cáceres, en la sección de actualidad.

En el apartado de subvenciones a favor de entidades locales de la provincia y asociaciones sin ánimo de lucro se ha aprobado un total de 476.696,85 euros. “Se trata de ayudas que, en su mayoría, van destinadas a municipios de la provincia para ayudarles a abordar problemas de agua en sus pueblos y que se se hacen más latentes en el periodo estival” ha señalado el portavoz del Grupo Socialista, Álvaro Sánchez Cotrina. Para estas entidades, también se han aprobado las subvenciones para gastos corrientes por un importe de 35 mil euros. Por otro lado, para el convenio PIEM 2020, Plan de Infraestructuras Eléctricas Municipales, se han aprobado 822.553,63 euros destinados a financiar los gastos originados por la encomienda de obras por parte de los ayuntamientos a la Diputación.

Y finalmente con motivo del Día Internacional de las Mujeres el próximo 8 de marzo se leyó un Manifiesto conjunto en el que se expresa el compromiso de la Diputación por avanzar en la igualdad. “Desde la Diputación Provincial de Cáceres manifestamos nuestro compromiso con la erradicación de la violencia de género, el fin de la precariedad laboral y la brecha salarial, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Queremos una sociedad paritaria y participativa en la que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde por derecho, una sociedad que trate a las mujeres como personas libres y adultas capaces de tomar sus propias decisiones” indica el Manifiesto.