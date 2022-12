La escritora cacereña Anabel García, de las más populares del género romántico-cómico-erótico

ES un caso de éxito incuestionable. demuestra ser muy prolífica en sus creaciones…y en sus éxitos editoriales. Ella es Anabel García, una escritora cacereña que ha logrado convertirse en muy poco tiempo en una de las autoras más populares dentro del género romántico-cómico-erótico.

Anabel nació en 1981 en Cáceres, pero desde muy pequeña vivió en Navalmoral de la Mata. A los dieciocho años se trasladó a Madrid, donde estudió la carrera de Turismo y después la de Administración de Empresas.

Tras varios años trabajando en la cadena hotelera Paradores Nacionales de Turismo, montó su propio restaurante en el centro de Madrid, hasta que decidió dejarlo todo y embarcarse » en esta loca aventura literaria, ya que, desde pequeñita, esa había sido su gran pasión.»

Su carácter intrépido y activo la llevó a conseguirlo, y en la actualidad ha publicado varias novelas eróticas de indiscutible éxito, que han llegado a ser bestsellers y todavía hoy se mantienen en los primeros puestos de ventas: la trilogía «Solo tuya» (2015), la bilogía «Rambhá» (2016), la bilogía «Catarsis» (2017 y 2018), La mirada de Cleopatra (2017), Tacones y mazmorras (2020), y sus novelas publicadas con Esencia, de las que se han vendido varias ediciones: Esta princesa ya no quiere tanto cuento (2018), El día que me calle me salen subtítulos (2019) y ¡A la mierda el príncipe azul! Yo quiero un lobo que me coma mejor (2020).

Actualmente reside en Madrid, junto con su marido y sus dos hijos, mientras escribe para deleitar a sus lectores.

Si por algo se caracteriza Anabel es por dotar de grandes dosis de humor a sus historias y por reivindicar en todas ellas protagonistas femeninas muy fuertes y con mucho carácter.

» Escribo novelas de amor porque creo que es la fuerza que mueve el mundo», señala Anabel en su Instagram.

