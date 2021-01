La Guardia Civil interpuso 3.540 denuncias desde el 1 de diciembre por diferentes incumplimientos de la normativa COVID

Comparte en redes sociales













En total y durante ese mismo período se interpusieron 347 denuncias por participación en fiestas y eventos no autorizados. La gran mayoría de los incumplimiento, 1.444, fueron por el no uso o uso inadecuado de mascarillas

Desde el pasado 1 de diciembre hasta hoy, la Guardia Civil ha interpuesto en la región 3.540 denuncias por diferentes incumplimientos de la normativa COVID. De este total, 1.444 fueron por el no uso o uso inadecuado de mascarillas y 347 por participación en fiestas y eventos no autorizados en espacios públicos o privados con aglomeraciones de personas.

Por desglose, entre las dos provincias se interpusieron 1.444 denuncias por el no uso o uso inadecuado de la mascarilla y demás material de protección; (991) por vulnerar las medidas restrictivas de la libertad de circulación en horario nocturno; (347) por participación en reuniones, fiestas, eventos en espacios públicos o privados en los que se producen aglomeraciones, (458) por el incumplimiento de las medidas que suponen una limitación de movimientos o desplazamientos contraviniendo lo dispuesto por la autoridad sanitaria; (21) por incumplimiento de obligación de aislamiento o cuarentena individual ; (8) por consumo de alcohol en la vía pública, (63) por incumplimiento de las medidas generales de prevención e higiene adoptadas para cualquier tipo de establecimiento o actividad, sea en espacios o locales, públicos o privados adoptadas por la autoridad sanitaria a causa de la epidemia; (68) por no cumplir por parte de los establecimientos públicos los límites de aforo o los horarios establecidos; (95) por sobrepasar el número máximo de personas permitido; (15) por el incumplimiento simple del deber de colaboración con los agentes y la autoridad sanitaria. El resto de denuncias (30), fueron por otras infracciones relacionadas que no cumplían lo adoptado por la autoridad sanitaria.