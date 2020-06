La influencer María Pombo confirma que tiene esclerosis múltiple

María Pombo ya tiene los resultados de las pruebas. “No han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba… Efectivamente tengo esclerosis múltiple“, ha contado en un vídeo que ha compartido con sus más de 1,4 millones de seguidores.

Según publica HOLA, tranquila aunque algo nerviosa, la influencer madrileña, que está embarazada de su primer hijo, ha explicado que la semana que viene va a empezar un tratamiento y que “es compatible con el bebé, no le hace daño, y ya cuando de a luz verán cuál es el mejor tratamiento, porque estando embarazada no hay tantas opciones”.

“En seis o siete meses veremos otras opciones mejores para mí”, explica en sus stories la mujer de Pablo Castellano, que asegura que está muy positiva y que tiene “una razón muy grande por la que ser muy muy feliz“. “Como dije, a veces las ilusiones ganan al peso de las piedras, con lo cual la ilusión que tenemos ahora gana por goleada. Poco más… simplemente quería manteneros informaros. En cuanto me encuentre un poquito mejor, ya vuelvo a tope”, ha prometido a sus seguidores.

– El tierno video con el que María Pombo confirma su embarazo, adelantado en primicia por ¡HOLA!

La hermana de Lucía y Marta Pombo está viviendo los primeros meses de su embarazo de manera agridulce, ya que le han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. “El orden cronológico fue: confinamiento, me entero de que estoy embarazada, a la semana me empiezo a encontrar mal, luego las pruebas, luego la mudanza y ya la semana pasada me dieron los resultados”. Eso sí, tal y como ella misma ha confesado, afronta esta etapa con mucho optimismo y tanto ella como Pablo están tremendamente ilusionados con el nacimiento de su primer hijo. “Un año después somos tres… eres la suerte de mi vida“, ha escrito María coincidiendo con la celebración del primer aniversario de su boda. Por su parte, Pablo ha publicado un post muy emotivo dedicado a su mujer y a su bebé: “Es imposible explicar con palabras la felicidad que tengo ahora mismo. Solo quiero que pasen los meses para poder abrazarte. Mientras tanto, a ti @mariapombo te tocará aguantar mis pellizcos y abrazos por dos #ElRegaloDeMiVida”.

La influencer demostró una gran valentía cuando hace unas semanas habló de los problemas de salud que estaba atravesando. “Tengo mielitis, que es inflamación de médula, y las esclerosis múltiples suelen empezar por ahí. No tengo el diagnóstico al cien por cien, aún faltan unas semanas”, contó María antes de saber los resultados de esta enfermedad que padece su madre, Teresa Ribó, desde hace muchos años. “Es la persona más fuerte, buena y que más admiro en este mundo“, dijo en octubre de 2018, cuando respondió a una ronda de preguntas personales que le hicieron sus fans. Además, se mostró muy confiada porque: “A día de hoy gracias a Dios, la medicina ha avanzado muchísimo con respecto a esta enfermedad. No hay cura todavía, pero sí se puede llegar a frenar o a tratar para no se avance tanto como hace años“. María ya habló de la enfermedad que padecía su madre en un vídeo de YouTube a principios de 2017, en el que confesaba que, si tuviera que pedir un único deseo, lo tendría clarísimo: “Que mi madre no estuviese enferma, que estuviese completamente sana”.