La IV Edición de las Jornadas Profesionales de la música tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre

Treinta y cinco artistas extremeños, más de cien profesionales, grupos de trabajo y encuentros ‘on-line’ conforman la IV Edición de las Jornadas Profesionales de la música.

Este encuentro permitirá crear “un espacio de referencia musical y profesional”, ha afirmado Álvarez, y facilitará el intercambio de experiencias. También será un espacio de encuentro entre todos los que conforman la industria musical, así como un escaparate de la creación musical de la región.

Esta edición estará marcada por una programación que incidirá en los ‘showcases’ (pequeños conciertos) online de hasta 35 artistas de la región, lo que convierte a la MUM en una “plataforma de difusión, capacitación y de encuentros comerciales”, según la responsable cultural.

Junto a estas pequeñas píldoras musicales, la MUM ofrece dentro de su agenda de actividades seminarios (webinars), agendas virtuales y encuentros entre profesionales

CONCIERTOS, WEBINARS Y ENCUENTROS COMERCIALES

El CEMART ha apostado en esta edición por una amplia programación que contará con 35 grupos extremeños: Charly Glez., Daniel Cárceles & la Banda, Lúa Gramer, Berzosax Ensemble, Diet Slim, El Pelujáncanu, DiMayo, José Manuel Díez – Duende Josele, Plaza Chica, Happy New Year & 3 AM, Garbayo, Darío González, Diván du Don, Javato y Los Disfrutones, Luzero, Seventh Sun, The Buzzos, Iván Sanjuán Cuarteto, J. Vega, Lady Jaque, Swing Ton Ni Song, Lorkan & Dj Kast, Rubio Salas Corporation, Solaris, Spin Offs, Los Niños de los Ojos Rojos, Shoul & Libra Loggia, Ruben Rubio, Ruiseñora, Scud Hero, Esther Merino, Subterráneos, Groovy Celtic band, Dimenssion, Celeste Montes.

Además de las actuaciones de los artistas extremeños, se llevarán a cabo diversos ‘webinars’, siempre desde la óptica de la industria musical y con la finalidad de compartir e intercambiar experiencias profesionales. Experiencias como la internacionalización del sector musical, la importación de los mercados y ferias, las plataformas de difusión o diversas claves y estrategias de marketing digital para músicos.

En el marco de la MUM y con la colaboración de Extremadura Avante, se han programado encuentros y reuniones de redes virtuales con profesionales de la música procedentes de Reino Unido, Portugal, Chile, México o Alemania…, favoreciendo el intercambio de experiencias y acuerdos de cooperación y la internacionalización del sector de la música.

Las cuartas Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura están organizadas por el Centro de las Artes Escénicas y la Música (CEMART), de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX), además de contar con la colaboración de la Diputación de Badajoz, Extremadura Avante y Diputación de Cáceres.

Toda la información, participación, conciertos online o encuentros comerciales, está disponible en la web https://extremum.agcex.org/.