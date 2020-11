LA OFICINITA PARA QUE LOS JÓVENES VUELVAN A CÁCERES

Comparte en redes sociales













Nos despachamos hoy con la noticia que la ciudad de Cáceres ha perdido más de 5.000 habitantes entre los quince y los treinta y cuatro años en la última década, y… albricias, al Señor Alcalde de esta nuestra Corporación no se le ocurre otra idea que la de montar una oficinita para que nuestros jóvenes vuelvan a Cáceres…como con El Almendro pero no solo por Navidad. Una oficinita con su mesita y su computadorita, su carrito y su celularito; y sus muchachitos, oh! y sus muchachitas (líbreme Dios de pecar de género) y sus muchachit@s, que ya saben que según doña Irene uno no es lo que es, ni lo que parece ser, sino lo que le da la gana ser.

Pues bien, en esta oficinita sus responsables, todos de corta edad y todos colocados a dedo, serán los únicos que no emigren de Cáceres, como tampoco tienen que emigrar muchos de los políticos que nos gobiernan; Vos el Señor Alcalde sés el primero, que tenés casi la edad crítica para irse está colocado, Vos y todos sus pibes; y esperan seguir estándolo por años.

Estos políticos cacereños tienen en común con el equipo que está formando el Presidente Biden en que ni unos ni otros cumplen los 40 años, pero fíjense; el futuro Secretario de Estado, Antony Blinken tiene 58; la Directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, 51; el Embajador para el cambio climático, John Kerry, 76; el Director Nacional de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, 61; y claro el Presidente Biden, 78. De curriculum vitae no hablamos, no se puede hablar salvo para quedar en la más absoluta evidencia…si hubiesen hecho algo antes de entrar en política se sabría, los de acá, digo.

Dicho lo anterior, los cacereños y cacereñas (creo que así caben todas las posibilidades de género y contragénero) de menor edad se van de Cáceres porque no hay un proyecto para la Ciudad, porque la burocracia municipal ahoga proyectos e interfiere en sus desarrollos; porque no se bajan impuestos municipales ni se tiene intención de hacerlos, porque no hay ni una sola iniciativa privada o empresarial que no encuentre un pero municipal, porque no hay imaginación ni altura de miras – y sino vean el bodrio que se pretende en el Hospital Virgen de la Montaña; porque se pone trabas a la mina de litio – que se hará a pesar de todo – que puede suponer 500 puestos de trabajo directos y otros 2.000 indirectos en la Muy Noble y Muy Leal antes Villa; boludos, la mitad de los que se han ido; porque nuestros políticos, van todos los días a su despacho a ver qué pasa y como salir del entuerto en vez de tener una idea, una sola de qué hacer y como hacerlo, están a la retranca y no al impulso y así nos va.

Pero ellos tan contentos, una oficinita, una visitita, una charlita y a cobrar todos los meses sin salir de Cáceres, de productividad, efectividad y capacidad ni sabemos ni se contesta… no es que no vengan los inversores, es que los espantan…a Cáceres no, a Cáceres no… todo apostado al Buda que ya va poniendo sus barbas a remojar en la azucarera de Mérida, que le pregunten a Osuna, o en el Parque de atracciones de Castilblanco y alrededores que le pregunten a Vara, Varita… así vamos, nunca mejor dicho, el que puede sale corriendo…y mucho.

