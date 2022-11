La paridad de género llega al mercado inmobiliario

Este sector, predominantemente masculino, cuenta cada vez con más presencia femenina. En este sentido, las mujeres que trabajan en este ámbito se han incrementado alrededor de un 10% desde 2013, según datos del Instituto Nacional de Estadística, que también apuntan a que actualmente un 56% de los trabajadores del mercado inmobiliario son mujeres

Desde la filial española del Grupo iad, líder en transacciones inmobiliarias en Europa atribuyen este giro a la entrada de nuevos agentes que han democratizado el sector con fórmulas que promueven el desarrollo profesional en igualdad de oportunidades para ellos y para ellas

En este sentido, iad España impulsa el emprendimiento de profesionales dispuestos a tomar las riendas de su propio futuro, independientemente de su género y edad, desarrollando su talento y trayectoria laboral con una fórmula 100% digital y flexible

El mercado inmobiliario ha alcanzado la paridad de género. La presencia de mujeres en este sector, históricamente muy masculinizado, ha ido ganando terreno, hasta incluso contar actualmente con más perfiles femeninos que masculinos. Así lo reflejan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que señalan que las mujeres que trabajan en este ámbito se han incrementado cerca de un 10% desde 2013, constituyendo actualmente el 56% de personas que trabajan en este sector, según esta entidad oficial.

Para iad España, filial del Grupo iad, empresa líder en transacciones inmobiliarias en Francia y referente del sector en Europa, esta evolución de la mujer en el sector inmobiliario es consecuencia de un cambio de paradigma en el sector inmobiliario. La entrada de nuevos players, como iad, en el sector ha democratizado la industria ofreciendo a muchos profesionales de otros ámbitos la posibilidad de acceder a la profesión de asesor inmobiliario. Un aspecto, que ha supuesto una disrupción tanto en la manera transaccional como en los perfiles de profesionales que operan en el sector.

En este sentido, iad España ya cuenta concretamente con un 58% de mujeres que se han sumado a su modelo de emprendimiento, -un porcentaje que supera la media del mercado- y que, a día de hoy, dirigen su propio negocio como asesoras inmobiliarias.

Una realidad que la filial española del Grupo iad desea destacar en el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que se celebra mañana sábado 19 de noviembre, y que constituye un auténtico aval al compromiso de la compañía en su misión de democratizar el sector inmobiliario.

Bajo este contexto, iad España estrena su iniciativa “Emprender en el sector inmobiliario”, una serie de cápsulas testimoniales que se pueden visualizar desde hoy en su perfil social de Facebook https://www.facebook.com/IadEspana/ y que arrancan con las experiencias de ellas en su primer capítulo “Mujeres emprendedoras”.

Las dos protagonistas conversan acerca de sus inquietudes sobre el emprendimiento femenino a partir de los 50 años y cómo el hecho de contar con su propio negocio ha impactado positivamente en su desarrollo al ver cumplidas sus metas profesionales. “Siempre me apetecía tener mi propio negocio, es algo que tenía claro. Y cuando conocí la posibilidad de hacerlo bajo el paraguas de una compañía como iad, que me daba asesoramiento para hacerlo, no me lo pensé”, señala Mº Ángeles Guerreo, asesora inmobiliaria iad en León.

Y es que el atractivo de emprender con iad España radica en la oportunidad profesional que constituye para quienes estén dispuestos a tomar las riendas de su propio futuro, independientemente de su género y edad, con el desarrollo de su talento de la mano de un grupo internacional que brinda todo el acompañamiento, herramientas y programas de aprendizaje para lograr el éxito en la intermediación inmobiliaria. Todo ello, aspectos muy positivamente valorados ante la decisión de emprender y reconducir la trayectoria profesional.