La Plataforma para la reducción del daño por tabaco  propone crear un grupo de trabajo en la Asamblea de Extremadura para innovar en la lucha contra el tabaquismo

El doctor Fernando Fernández Bueno, cirujano oncológico del Hospital Gómez Ulla de Madrid y portavoz de la Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo, ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura.

El Dr. Fernández ha expuesto un resumen del Libro blanco de la reducción de daños por tabaquismo en una comparecencia en la que ha aludido a la situación del tabaquismo en Extremadura y España, ha explicado en qué consiste la reducción de daños por tabaquismo y el papel que juega en dicha estrategia de abordaje la nicotina, y ha enfatizado el rol de la ciencia como principio básico en la lucha contra el tabaquismo, poniendo en valor las investigaciones que se llevan a cabo desde hace años por instituciones de prestigio como el Public Health England, la Cochrane o la FDA estadounidense.

El portavoz de la Plataforma ha explicado a los diputados que, teniendo en cuenta esta experiencia, las evidencias científicas existentes y las altas tasas de prevalencia tabáquica españolas, deben aprovecharse todas las opciones científicamente efectivas para reducir el número de fumadores en nuestro país, incluidas estas herramientas que son significativamente menos tóxicas para la salud que el tabaco de combustión como son los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o los productos de uso oral.

Por ello, el Dr. Fernández ha explicado que desde la Plataforma se aboga por la implementación de programas piloto en los que medir de forma real el impacto del uso de estas herramientas en una estrategia conjunta de lucha contra el tabaquismo. Extremadura, ha dicho, sería un buen escenario para poner en marcha uno de estos programas que permitan evidenciar en tiempo real la efectividad de estas herramientas.

Además, el portavoz de la Plataforma ha invitado a los diputados a considerar la posibilidad de crear un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Extremadura para enriquecer e innovar en los planes de lucha contra el tabaquismo autonómicos. Al mismo tiempo, el Dr. Fernández ha puesto encima de la mesa los potenciales beneficios de crear un observatorio sobre las nuevas formas de consumo de nicotina formado por expertos de diversas áreas.

En este sentido, el portavoz de la Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo ha explicado la experiencia que está desarrollando Reino Unido, donde la aplicación de esta estrategia junto a las de cesación y prevención está permitiendo reducir de forma muy notable la prevalencia tabáquica. Entre otras cuestiones, el doctor ha puesto en valor el abordaje puramente científico de la cuestión y el seguimiento que se hace por instituciones independientes.

Y es que, ha incidido, la nicotina es una sustancia que genera adicción pero no está relacionada con el alto riesgo derivado del consumo del tabaco, que entronca directamente con el hecho de la combustión y los miles de compuestos tóxicos que se liberan con el humo. Si no hay combustión, no hay humo; y si no hay humo, dejan de inhalarse miles de tóxicos, ha explicado el portavoz de la Plataforma.

Para ejemplificar, el Dr. Fernández Bueno ha resaltado que la última de estas revisiones de Reino Unido, llevada a cabo por el Kings College de Londres, pone de manifiesto que, en 2020, el 27,2% de los fumadores británicos intentó dejar de fumar con herramientas de reducción del daño, frente al 18,2% que utilizó otras terapias de reemplazo de nicotina (parques u chicles) y un 4,4% que usó fármacos. Las tasas más altas de éxito en la cesación según los servicios locales de asistencia al fumador, ha explicado el Dr. Fernández, corresponden con quienes usaron las herramientas de reducción del daño, con un éxito de entre el 59,7% y el 74%.