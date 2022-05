La Revista 5W, los músicos de Robe y la fotógrafa Ana Palacios, entre los galardonados de la XIV edición de los Premios Avuelapluma

Comparte en redes sociales













Los Premios Avuelapluma vuelven a su formato original y volverán a celebrarse en primavera cultural cacereña este jueves 19 de mayo a las 20 horas en los Jardines del Museo Pedrilla. La gala será presentada por la periodista de la Cadena Ser, Inmaculada Díaz. Todos los premiados han confirmado su presencia en la gala el próximo jueves.

La Revista 5W, que propone un periodismo de investigación y primera línea de los conflictos actuales, recibirá este jueves el Premio Libertad de Expresión.

La fotógrafa Ana Palacios, defensora de los derechos humanos a través de sus imágenes en África, recibe este año el premio ‘Juan Guerrero’ de Fotografía. Los músicos extremeños que acompañan al cantante de Extremoduro, Robe Iniesta, en su proyecto musical en solitario, Robe, son los galardonados con el Premio a la Música.

La directora de origen extremeño Carlota Pereda, el actor JC Corrales, y la editorial La Moderna completan el palmarés de los premiados este año en las categorías de Cine, Artes Escénicas, y Letras, respectivamente.

Catorce años cumplen los Premios Avuelapluma, galardones que todos los años otorga la Asociación Cultural del mismo nombre y cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo jueves 19 de mayo, con una gala que se celebrará en los jardines del Museo Pedrilla de Cáceres, a partir de las 20.00h. De esta manera, los premios recuperan su tiempo y lugar de entrega original, en primavera y en el citado museo, tras una 13 edición marcada por la pandemia, que se pospuso a septiembre del pasado año.

Conrado Gómez y Sergio Martínez, presidente y vicepresidente de la Asociación Cultural Avuelapluma, han presentado esta mañana en rueda de prensa el evento, en el Museo Helga de Alvear. Los dos han destacado que los Premios Avuelapluma mantienen su apuesta por la cultura y la libertad de expresión. Valores que los definen y los hacen imprescindibles.

“Nuestro lema es ‘ahora más que nunca, cultura’, porque consideramos que es una apuesta necesaria”, ha resaltado Conrado Gómez. Esta edición está marcada por el carácter extremeño de los premiados, ya que como ha explicado Sergio Martínez, con estos galardones “queremos demostrar el talento que tiene la región repartido por el mundo”.

Cabe destacar que, un año más, los Premios Avuelapluma vuelven a ser una realidad gracias al apoyo institucional de la Junta de Extremadura, Asamblea de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Cáceres, así como del apoyo privado de empresas como, Amstel, Barceló V Centenario, Iniexsa, el Circulo Empresarial Cacereño y Santano Automoción, entre otros muchos colaboradores.

El palmarés

El Premio Avuelapluma a la Libertad de Expresión de esta edición ha ido a parar a la revista 5W, que bajo el amparo del reporterismo clásico Qué (What); Quiénes (Who); Dónde (Where); Cuándo (When); y por qué ha sucedido (Why), realiza un “periodismo reposado” que no se conforma con un no o un sí.

Lanzada en 2015, se trata de un medio de comunicación en manos de sus trabajadores fundadores: 8 periodistas y un experto web. Su director es Agus Morales, ganador del Premio Ortega y Gasset por ‘Los muertos que me habitan’ y a la gala acudirá su redactora jefa, Maribel Izcue, que ha sido corresponsal de Efe en diferentes lugares de Asia, cubriendo el desastre de Fukushima.

Ana Palacios recibirá el Premio de Fotografía ‘Juan Guerrero’ por su defensa de los derechos humanos a través de la lente. Tras una dilatada carrera en el ámbito de la producción de cine de Hollywood, decidió dedicarse a la fotografía documental en África, Sudamérica y Asia, dando visibilidad, con su particular sensibilidad poética, a temas como la esclavitud infantil en el África Subsahariana, el sufrimiento de los negros albinos en Tanzania, las mujeres sin hogar en India y, cómo no, las personas refugiadas de Ucrania, uno de los temas candentes en la actualidad. Esta fotógrafa publica en medios internacionales como National Geographic, The Guardian, Der Spiegel o El País, entre otros.

El Premio Avuelapluma a las Artes Escénicas ha recaído en el artista multidisciplinar JC Corrales, “un premio que hemos dado desde el corazón”, ha resaltado Sergio Martínez. Actor, showman, dj, drag queen comenzó su andadura en LaBotiKa Teatro y actualmente está al frente de EX3 Producciones. Su versatilidad y dominio de la escena le convierten en uno de los artistas más respetados de Extremadura.

Como showman ha compartido escenario con grupos como Fangoria, Nancys Rubias o Chenoa. Además, como actor ha encarnado a Raphael, Federico García Lorca, Miguel de Molina, sin olvidar su vis cómica en espectáculos como ‘Paulina y Catalina, de oficio peregrinas’, ‘Perdona bonita, pero Lucas me quería a mi’ o su más reciente creación, ‘Querida amiga, esperando a Elena.

El Premio Avuelapluma a la Música ha ido a parar a la Banda de Robe, compuesto por Lorenzo González, David Lerman, Woody Amores, Álvaro Rodríguez, Carlos Pérez y Alber Fuentes, todos músicos extremeños que acompañan al mítico artista Robe Iniesta bajo el nombre artístico de ‘Robe’. Cabe destacar que el músico ha declarado que se trata la de “la mejor banda que ha tenido en su vida”. Esta banda ha grabado con ‘Robe’ los discos ‘Mayéutica’, ‘Bienvenidos al Temporal’, ‘Destrozares’ y ‘Un suspiro acompasado’, que ya son historia del rock de nuestro país.

El Premio Avuelapluma de las Letras se queda en una editorial extremeña: La Moderna, un proyecto nacido en Galisteo (Cáceres), que busca fomentar el diálogo entre las 2 orillas del Atlántico, gracias a la publicación de títulos de Lorca o de la mexicana Elena Garro. Como es natural, no olvida la raíz extremeña y en su catálogo se encuentran las letras de Gonzalo Hidalgo Bayal o Alonso de la Torre. La Moderna posee, además, un catálogo que abarca desde la novela hasta el teatro, pasando por la poesía y el ensayo con el objetivo de crear un mundo mejor, atendiendo a la paridad en sus publicaciones e incluyendo temas como el feminismo, la memoria histórica o el desarrollo rural.

El palmarés de esta decimocuarta edición concluye con el Premio de Cine Avuelapluma, que recae en la cineasta de orígenes extremeños Carlota Pereda, que con su cortometraje, y posterior largo ‘Cerdita’, rodado en La Vera, ha llevado a Extremadura al Goya al Mejor Cortometraje, y al Premio Forqué y, como largo, ha ganado la primera edición de Slamdance. Asimismo, fue seleccionado en el Focus CoProd en Cannes, resultando ganadora del Pop Up Residency. Ahora, su último cortometraje ‘There will be monsters’, está pasando por festivales nacionales e internacionales.

La gala de entrega

La gala de entrega de los Premios Avuelapluma 2022 será el próximo jueves 19 de mayo en los jardines del Museo Pedrilla de Cáceres, donde todos los premiados recibirán las ya tradicionales plumas de hierro forjadas realizadas por el escultor Roberto Iglesias.

La gala será presentada por la periodista de la Cadena Ser, Inmaculada Díaz. Está prevista la asistencia de distintas autoridades de la política y la sociedad extremeña, como la Consejera de Cultura y Turismo, Nuria Flores, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya o el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, entre otros. Además, se contará con la actuación del grupo Swing Ton Ni Song.

Actuación de la gala

Swing Ton Ni Song es una formación musical que surge de las ganas por recuperar el swing y el dixie de los años 20-30, al mas puro estilo New Orleans. El repertorio cuenta con un amplio abanico de estilos de dicha época, pasando por el Blues, New Orleans, hasta el Dixieland, el Calypso o el Swing. Con temas como: ‘Hello Dolly’, ‘When The Saints Go Marching In’, ‘Caravan’, ‘St. Louis Blues’, etc.

El grupo está compuesto por cuatro músicos con un largo recorrido. Comparten desde hace años el gusto por este estilo musical y han actuado en diferentes asociaciones de baile de swing, fiestas Lindy Hop y festivales. Los responsables de transportarnos a los felices años 20 son: Juanlu González (Saxo), Gonzalo Barrera (Banjo), Luis Sanz (Contrabajo) y Rafa Huertas (Batería).