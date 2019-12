La Roja se concentrará en Las Rozas durante la Eurocopa y su último amistoso será contra el vigente campeón

La selección nacional se verá las caras contra Portugal el 5 de junio en el Wanda Metropolitano.

Queda más de medio año por delante para que la tan esperada Eurocopa 2020 dé el pistoletazo de salida y, poco a poco, se van conociendo más detalles sobre la organización del evento deportivo. Superada ya la fase de clasificación, La Roja tiene un par de meses por delante para prepararse y detallar cuál será su estrategia sobre el campo ahora que Luis Enrique vuelve a estar al mando.

El regreso del técnico asturiano como seleccionador en noviembre supuso un auténtico revuelo mediático, no tanto por su reincorporación sino por el enfrentamiento con Robert Moreno. El catalán fue la mano derecha de el ex entrenador del Barça durante años y recogió el testigo del asturiano cuando este tuvo que dejar el cargo por motivos personales. Moreno supo guiar a La Roja con buen pie por toda la fase de clasificación y se esperaba que fuese él quien dirigiese a los futbolistas durante la próxima Eurocopa. Pero no será así, Luis Enrique ha cogido ya las riendas del combinado nacional y no ha dudado en calificar la actitud de Moreno como “desleal”, lo que ha propiciado que Moreno afirme que si el asturiano está ahí, es porque él ha hecho bien su trabajo. Las aguas todavía no han vuelto a su cauce, y es más que probable que en los meses que quedan hasta que arranque la cita deportiva el cruce de acusaciones entre ambos entrenadores se repita.

En cualquier caso, Luis Enrique ya se encuentra ejerciendo como seleccionador nacional y una de sus primeras decisiones ha sido escoger las instalaciones deportivas que servirán como base de operaciones para el equipo durante la próxima Eurocopa. Tanto el técnico como su equipo, asesorados por la Federación, se han decidido finalmente por la Ciudad del Fútbol de Las Rozas como lugar para entrenar y preparar los encuentros de la cita europea. La decisión llega después de un par de semanas valorando diferentes posibilidades, como Santander o San Sebastián, localizaciones más cercanas a Bilbao, ciudad en la que La Roja disputará los tres encuentros de la fase de grupos. Pese a la cercanía de estas otras dos opciones, los recursos técnicos de la Ciudad del Fútbol han sido claves a la hora de decantarse por un espacio en concreto, sobre todo teniendo en cuenta que los jugadores ya están acostumbrados a concentrarse en Las Rozas por lo que no deberán pasar por ese perÍodo de “aclimatación”. Además, la Ciudad del Fútbol también se encuentra muy próxima al aeropuerto de Barajas, desde donde el combinado nacional se desplazará a Bilbao en un vuelo de apenas una hora de duración.

Precisamente la capital del País Vasco ha sido noticia en los últimos días a raíz de unos comentarios de la UEFA. Bilbao será, junto con otras ciudades de europa, una de las sedes de la Eurocopa 2020 que se extenderá desde el 12 de junio al 12 de julio. De esta forma, San Mamés acogerá, como ya hemos avanzado, los tres primeros partidos de La Roja (15, 20 y 24 de junio), así como uno de los encuentros de octavos de final. Si bien La Catedral cumple con todos los requisitos estipulados por la UEFA, es la ciudad la que no parece acabar de convencer a los organizadores. En la última reunión llevada a cabo en Bucarest, en la que participaron todas las sedes, la UEFA ha reclamado a la capital vizcaína la necesidad de ampliar el número de plazas de aparcamiento, algo que, a priori, parece algo complicado ya que la ciudad no cuenta con amplios espacios que puedan ser habilitados para la ocasión. En los próximos días tanto el Ayuntamiento de Bilbao como la Diputación Foral de Bizkaia trabajarán en la búsqueda de soluciones, aunque por el momento ya se ha confirmado que habrá servicios especiales de autobús y metro los días que haya partido.

Asimismo, también ha sido confirmado el último encuentro amistoso del combinado nacional antes del arranque oficial de la Eurocopa. La Roja comenzará su periplo europeo el 15 de junio contra Suecia, un rival a priori fácil de superar pero que puede dar sorpresas como la de la jornada 8 de la fase clasificatoria, en la que, contra todo pronóstico, la selección solo consiguió un empate a 1. Diez días antes del debut oficial de Luis Enrique en su nueva etapa como entrenador, La Roja disputará un partido contra el vigente campeón, Portugal.

El encuentro tendrá lugar en el Wanda Metropolitano a las 19:30 horas y se presenta como una ocasión perfecta para medir sus fuerzas contra uno de los pesos pesados de la competición. No será la única, eso sí, ya que en marzo, La Roja también se enfrentará a dos de los equipos favoritos a alzarse con la copa: Alemania y Holanda. El primero de estos dos encuentros será contra la selección bávara y se celebrará en el Wanda Metropolitano el 26 de marzo. Tres días después, el 29, los de Luis Enrique viajarán hasta Ámsterdam para disputar su encuentro contra el combinado holandés en el Johan Cruyff Arena.

Superados estos tres encuentros, comenzará, ahora sí, la Eurocopa 2020 para nuestra selección. El sorteo oficial, que tuvo lugar a finales del mes de noviembre, plantea un camino bastante asequible para los jugadores nacionales. Así, España se encuentra en el Grupo E, junto con Polonia y Suecia. El primer encuentro, como ya hemos comentado, será contra Suecia el 15 de junio, mientras que el día 20 de ese mismo mes La Roja se enfrentará a la Polonia de Lewandowski, que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. A estos tres equipos se les sumará un cuarto rival en marzo que saldrá de los partidos de repesca entre Bosnia e Irlanda del Norte, y Eslovaquia y la República de Irlanda. Así pues, todo parece indicar que España llegará con cierta comodidad a octavos si no hay ningún contratiempo por el camino.