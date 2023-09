La secretaria general de Igualdad denuncia que se perderán ocho millones de euros por la desidia e inoperancia de la anterior Consejería de igualdad

La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, María del Ara Sánchez Vera, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Presidencia, Interior y Diálogo Social del Parlamento extremeño, donde ha denunciado la desidia y la inoperancia de la extinta Consejería de Igualdad y Cooperación, que hará que se pierdan cerca de 8 millones de euros de financiación por la falta de ejecución de distintos programas destinados a la conciliación, la igualdad, y a luchar contra la violencia de género.

Sánchez, que ha comparecido a petición del Grupo Socialista para explicar las medidas que va a implementar este nuevo gobierno para la prevención y lucha contra la violencia de género, ha comparado a la antigua consejería con la fachada de un castillo de feria, «tras la cual no hay nada». De la antigua consejería sólo existía el nombre, ha dicho.

Ha resaltado el compromiso del Gobierno de Extremadura y de su presidenta por luchar contra la violencia de género y la igualdad en todos los ámbitos, y ha destacado el hecho de que se haya puesto al frente de la Dirección General del IMEX a una profesional como Beatriz Arjona Rovira, psicóloga forense con una dilatada trayectoria de trabajo en esta área. La secretaria general ha señalado que, para quien tenga alguna duda sobre su propia implicación, sólo debe tener en cuenta que es magistrada de profesión, con una trayectoria de 16 años como titular de juzgados con competencia en violencia de Género.

«Si no fuera una persona sensible y comprometida con la violencia de género difícilmente habría permanecido en esos juzgados porque, créanme, hay destinos mucho más confortables en la carrera judicial», ha dicho. Igualmente, ha indicado que el compromiso de la Presidenta María Guardiola con la Igualdad es tal «que ahora se sientan en el Consejo de Gobierno dos miembros ocupados de esta materia, quien les habla y la propia Presidenta, cosa que no ocurre con ninguna otra competencia de la Junta de Extremadura».

Entre las acciones más urgentes a llevar a cabo ha destacado la «dignificación» de los espacios de acogida de las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz, y de las viviendas de acogida de Plasencia, que están en una situación «desoladora». Ha citado problemas de humedades, plagas de insectos (que ya han sido solucionadas), falta de sistemas de detección de incendios y de wifi, falta de televisión en la sala de estar, donde pasan la mayor parte del tiempo, junto con otra serie de problemas que hacen la que las mujeres y sus familias no vivan en las mejores condiciones.

Sánchez ha explicado que se llevarán a cabo políticas transversales que impliquen a todas las consejerías de la Junta de Extremadura; se pondrán en marcha planes y protocolos en el ámbito educativo y sanitario frente a la violencia de género, la trata de mujeres y el acoso, y se prestará especial atención a las víctimas con discapacidad y a las que tienen una patología dual, entre otras muchas cuestiones, que desgranará, a petición propia, en una futura comisión en el mes de octubre.

La secretaria también fue preguntada por la opinión del Gobierno sobre el caso «Rubiales», a lo que contestó que le parece que su dimisión ha llegado tarde, y tachó su conducta de bochornosa y deleznable. Sánchez aludió a su respeto a la independencia judicial y no quiso entrar en más valoraciones. Ahora tendrán que ser los tribunales los que digan si ha habido delito o no, ha dicho.