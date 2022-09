La Unión Extremadura convoca Paro General Indefinido en la recogida de aceitunas de mesa en Extremadura hasta que se llegue a un acuerdo de precios.  

Comparte en redes sociales

Los industriales compradores de aceituna de mesa están empezando a abrir los puestos de recogida de aceituna sin negociar el precio con los productores y sin hacer el correspondiente contrato de compraventa, como es obligatorio por lo estipulado en la Ley de mejora de la cadena alimentaria.

Como han hecho caso omiso a la petición realizada por los productores de sentarse en una mesa a negociar el precio de la aceituna para este año y como tienen previsto abrir el lunes 19 de septiembre todos los puestos de recogida, La Unión ha comunicado a la Delegación del Gobierno en Extremadura que hemos convocado un Paro General en la recogida de aceitunas en Extremadura, que no vamos a permitir que se recojan aceitunas incumpliendo la Ley, ni se va a permitir el que el precio de compra de la aceituna esté por debajo de los costeas de producción.

Esta es una mala campaña para los productores debido a las pérdidas en cantidad provocadas por la sequía y los golpes de calor, a los que hay que añadir un elevadísimo coste de producción, estos son dos motivos más que suficientes como para que el sector productor se plante y no entregue un solo kilogramos de aceitunas si el precio fijado no asciende al menos al euro por kilo.

La Unión no tiene ninguna intención de retrasar la campaña, perfectamente se puede negociar el precio el lunes y el martes está desconvocado el Paro y todos a recolectar aceitunas, pero no vamos a permitir ni un año más que se nos impongan tanto los precios de los productos que compramos (fertilizantes, combustibles, fitosanitarios etc.) y al mismo tiempo nos impongan los precios a los cuales tenemos que vender nuestros productos.

Veinte piquetes informativos se van a mover por las zonas productoras para informar tanto a agricultores como responsables de los puestos de recogida que está convocado este Paro y que por lo tanto no se va a permitir la entrega de aceitunas, ni en puestos de compradores ni en las cooperativas.