Los cazadores reivindican su importancia en la toma de decisiones a nivel nacional durante el I Día de la Caza de España

Al acto de inauguración ha asistido el Alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, la Teniente de Alcalde y responsable de IFEBA, Blanca Subirán, el presidente de la Federación Europea de Caza y Conservación (FACE), Torbjörn Larsson, el presidente de la Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA), José María Gallardo, el presidente de la Oficina Nacional de la Caza (ONC), Felipe Vegue, el presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Todos han coincidido en destacar el papel fundamental de una actividad generadora de empleo y riqueza que debe ser defendida, desde todos los ámbitos de la sociedad, ante la gran ofensiva animalista que pretende acabar con la caza.

El Alcalde ha sido el encargado de abrir el turno de intervenciones dando la bienvenida a la ciudad de Badajoz a todos los asistentes y ha agradecido “que se haya elegido a la ciudad pacense para que se celebre este I Día de la Caza de España” y ha deseado que Badajoz vuelva a acoger un acto como este “ya que la caza cuenta con un respaldo importante del Ayuntamiento”.

El presidente de FEDEXCAZA ha enfatizado la necesidad de que el sector esté unido para afrontar los retos de futuro y ha puesto como ejemplo la reciente concesión de la Medalla de Extremadura, “como el reconocimiento a la trayectoria y el compromiso de todo el sector de la mano de la federación más grande de la región, que ha supuesto un respaldo para los cazadores”. Al mismo tiempo, José María Gallardo ha lanzado mensaje pidiendo “que se respete la forma de vida de los que somos de pueblo”.

Por su parte el presidente de la ONC, Felipe Vegue, ha apostado porque este I Día de la Caza “sirva para poner en valor la gestión y el trabajo de los cazadores, para que se pueda escuchar una misma voz, la del cazador”. “Para nosotros la caza es una forma de vida”, por ello le ha pedido a Vara que “siga luchando para revertir la Ley de Derechos de los Animales”.

El presidente de FACE, Torbjörn Larsson, ha destacado que “España es uno de los mayores países cinegéticos de Europa” y la ha puesto como ejemplo de representación y capacidad de influencia. En este sentido, ha recordado que “el 80% de la legislación anticaza que se aprueba en España procede de Europa” ya que la Comisión Europea ve a los cazadores como parte del problema y no como parte de la solución”. Por ello ha pedido el apoyo a la marea naranja para que apoye la campaña #FirmaPorLaCaza para parar estas políticas. Para el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, este día se celebra en Badajoz (Extremadura) por primera vez porque es un reconocimiento a FEDEXCAZA por ser un referente en la actividad y la defensa de la caza que ha trascendido a nivel nacional. Gallardo ha mostrado su preocupación por la ofensiva animalista y ha recordado que “la caza no puede ser moneda de cambio y no puede formar parte de la negociación de los Presupuestos del Generales del Estado. Es inmoral que Podemos le plantee al Gobierno que la caza quede dentro de la Ley Animalista y la reforma del Código Penal. No hay derecho que la ciudadanía de este país tenga que sufrir la imposición y la ideología de un partido que en nada aporta al desarrollo de este país”. Por ello ha dejado muy claro “que no vamos a dar ni un solo pasa atrás, estamos en el mejor momento de unión del sector y estamos preparados y convencidos de que juntos revertiremos la situación”.

Por último y para cerrar el acto, el presidente de la Junta, Guillermo Fernandez Vara, ha destacado “que el trabajo que se viene desarrollando en defensa de la caza comenzó con la aprobación de la reforma de la Ley de Caza de Extremadura” al tiempo que ha puesto en valor la importancia de la unidad ya que “es fundamental para os tengan en cuenta y os escuchen como sector. Los primeros pasos que se comenzaron a dar para unir a la caza fue la reforma de la Ley de Caza de Extremadura”.

El Presidente ha pedido “respeto” ante los diferentes estilos de vida. “A los del mundo rural no nos entienden porque tenemos estilos de vida diferentes. Tú no puedes llevar a las leyes e imponer un estilo de vida ya que se desconoce la vida de los pueblos. Vienen batallas importantes que hay que seguir librando. Siempre defenderé las causas justas y la vuestra es una causa justa porque tenéis el derecho a desarrollar el estilo de vida que queráis. No nos vamos a dejar arroyar por ninguna cultura urbanita”, ha concluido.

