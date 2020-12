La Unión Sindical Obrera considera precipitado el cambio de operador del transporte sanitario terrestre

Comparte en redes sociales













USO demanda que se abone a los trabajadores lo que les corresponde

La Federación de Servicios de la Unión Sindical Obrera (USO) de Extremadura ha declarado que el cambio de operador del transporte sanitario terrestre es precipitado. La Federación ha informado de su “estupefacción” ante lo comunicado ayer por el presidente de la Junta de Extremadura anunciando un cambio de operador del servicio de transporte sanitario terrestre para el Servicio Extremeño de Salud (SES).

La Unión Sindical considera que el comunicado estuvo vacío de cualquier referencia a la falta de abono de la paga extraordinaria y a qué está haciendo la Junta de Extremadura para que los trabajadores cobren lo que les corresponde. Asimismo, aseguran haberse enterado por la prensa de la decisión algo que consideran injusto como “organización sindical suficientemente representativa en la empresa y convocante de una huelga indefinida para toda la plantilla de Ambulancias Tenorio en Extremadura”.

USO ha informado de que todo apunta a que se pretende traspasar el servicio en un mes, un tiempo que consideran insuficiente, “tenemos la experiencia del traspaso hacia Tenorio, que contó con tres meses para realizarse y el resultado fue desastroso. El corto plazo nos preocupa un poco. Tres años aguantando las tropelías de Tenorio y parece que ahora le vienen las prisas a la Junta”, declara Víctor Arnelas, responsable del sector en USO-Extremadura.

Por otro lado, la Organización Sindical destaca que Ambulancias Tenorio aún no ha negociado con los representantes de los trabajadores ni el calendario laboral ni el de vacaciones y consideran que la empresa se va a desentender. Asimismo, denuncian que “prácticamente no hay ninguna ambulancia que esté en perfectas condiciones mecánicas y parece ser que la nueva empresa asume la flota. Suponemos que en Ambucoex conocen todo esto, pero desde luego no ayuda a pensar que con el simple hecho de cambiar de operador los problemas vayan a desaparecer.”