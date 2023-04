La XXIII Feria del Libro, que se celebra del 20 al 30 de abril, contará con 41 presentaciones de obras y 14 expositores

Comparte en redes sociales

El Paseo de Cánovas acogerá del jueves 20 al domingo 30 de abril la XXIII Feria del Libro, organizada por la Institución Ferial de Cáceres IFECA y el Ayuntamiento de Cáceres, que contará con 41 presentaciones de obras que abarcan géneros como la poesía, la novela, las publicaciones científicas o la literatura juvenil, y un total de 14 expositores, de los cuales 9 son librerías cacereñas.

La concejala de Cultura, Fernanda Valdés, que ha presentado la feria junto al gerente de Ifeca, César Vicho; el responsable del Archivo Municipal, Fernando Jiménez Berrocal; y la autora más joven de la historia de la feria que presentará su libro ‘La leyenda de la princesa Mansaborá’ el domingo 23, editado por la concejalía, Sara Jiménez Martínez, sobre la que ha manifestado que “el futuro de la cultura, el futuro de los libros, el futuro en general son los niños y niñas, personas como Sara que a sus 11 añitos ha ilustrado y presentará su primer libro. Lo ha hecho con la colaboración de sus padres, por supuesto, de nuestro cronista y archivero municipal, Jiménez Berrocal”.

Valdés ha señalado que “es uno de los acontecimientos culturales más importante del año en nuestra ciudad. Volvemos a repetir el Paseo central de Cánovas como el lugar donde se celebrará esta edición que coincidirá como siempre con la celebración de nuestro patrón, San Jorge”.

«Contaremos con un total de 14 expositores, ha detallado, 9 de ellos son librerías cacereñas, con la presencia de librerías de reciente apertura como La Lente y el Pincel, la Puerta de Tanhäusser o Dados Fuera, además de librerías que nos vienen acompañando desde hace muchos años y que son referentes de nuestra ciudad, como Agúndez 1984 Librería, Pléyades. Eguíluz, Boxoyo, Cervantes Cáceres, o El Buscón”.

“Y sin olvidarnos del Servicio de Publicaciones de la UEX, del Área de Cultura de la Diputación de Cáceres y de la Editora Regional de la Junta de Extremadura y del Periódico Extremadura la Asociación ADAEGINA”, ha indicado Valdés.

Asimismo, se celebrarán 41 presentaciones de obras que abarcan diversos géneros, ha indicado, “destacando entre otros Manuel Vilas, Premio Nadal 2023, Inma Chacón, Jesús Sánchez Adalid con su última novela publicada y casi presentada en primicia en nuestra feria, Jorge Molist, Elvira Mínguez o Álvaro Valverde, contando además con la oportunidad que nuestra feria brinda a muchos otros escritores extremeños, a los que aportamos visibilidad y la posibilidad de presentar sus obras ante el gran público. También presentaremos el libro de los documentos del mes 2012-2022”.

“Volvemos a disponer de dos espacios diferenciados en el Paseo de Cánovas”, ha detallado, “tanto para los expositores que se ubicarán en el Paseo Exterior de Cánovas coincidente con los impares y la Carpa para presentaciones situada entre el Quiosco de la Música y el parque infantil, donde además de celebrará un Club de lectura intergeneracional el viernes día 21 de abril que reunirá a alumnado del IES Hernández Pacheco junto a personas usuarias del Centro de Mayores Plaza Mayor”.

Se celebrará un taller infantil a cargo de Pilar Ávila y Deli Cornejo el domingo 23 de abril; el viernes 28 de abril se tributará un homenaje a César García González, Pepe Extremadura, Ángel Martín y Simón el Niño de la Rivera a cargo de la Asociación Amigos de la Estatua del poeta Gabriel y Galán; y el sábado 29 de abril una mesa redonda junto a un taller de ilustración a cargo, entre otros, del prestigioso ilustrador Fermín Solís promovida por la Asociación de Escritores Extremeños.

Por ello, ha manifestado, “ubicaremos dos espacios tanto para las presentaciones de los libros como para la firma de ejemplares una vez finalizadas aquellas y que los lectores y lectoras puedan conocer y saludar a sus referentes literarios, espacio este último ubicado junto a la Caseta de Información”.

Vicho ha señalado que “el presupuesto de la feria es de aproximadamente 30.000 euros, y el horario es de lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 horas; y los fines de semana de 12 a 14:30 y de 18 a 21:30 horas. Gracias a la Fundación La Caixa, nos permite contratar a personas en riesgo de exclusión social. Juan Díaz Bernardo, responsable del departamento de imagen de la Diputación Provincial, ha realizado la imagen principal de la feria”.

Jiménez Berrocal ha señalado que “en el libro que se presentará el día 27 recopilamos los documentos expuestos en el Palacio de la Isla desde el año 2012 a 2022, un total de 132, y lo hemos realizado, entre otras cosas, porque hay muchos coleccionistas de los cuadernillos que editamos anualmente que nos lo habían demandado. Es un libro de historia local en el que se habla de muchos aspectos de la historia de Cáceres”.

Por su parte, la joven escritora Jiménez Martínez ha explicado que la idea le surgió “porque no había ningún libro infantil sobre esta leyenda en las bibliotecas. Aunque seamos niños, podemos hacer grandes cosas, y esto es un ejemplo de lo que he hecho. Tanto los textos como las ilustraciones las he realizado yo”.

La feria está organizada por IFECA en colaboración con la concejalía de Cultura del Ayuntamiento y la Fundación La Caixa; la Diputación Provincial de Cáceres, área de Cultura; la Junta de Extremadura, Editora Regional; Federación Empresarial Cacereña; El Periódico Extremadura y Santano Automoción.

El objetivo de la feria, ha indicado Valdés, “es crear el hábito lector y el amor por la lectura, dando valor a la cultura y la literatura, promocionar y dar voz a los autores de todas las edades ante el público, y por ello este año desde la concejalía de cultura hemos querido apoyar una propuesta muy especial”.