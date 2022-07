Las clínicas online y low cost ponen en riesgo la salud bucodental

Comparte en redes sociales

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recomienda no comprar aparatos de ortodoncia online

Los profesionales sanitarios cuestionan si es posible realizar una ortodoncia sin visitar presencialmente al paciente.

4 consejos para elegir un tratamiento de ortodoncia seguro

Imagen: Freepik.

26 de julio de 2022.- Las soluciones de ortodoncia online, especialmente los tratamientos de ortodoncia invisible, se han convertido en uno de los servicios odontológicos más demandados en los últimos meses. La opción de realizar esta intervención de un modo rápido y económico ha conquistado a muchos usuarios y, debido al incremento de la demanda, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido un comunicado donde se posiciona totalmente en contra de esta tendencia y recomienda no comprar aparatos de ortodoncia online.

En este sentido, cabe señalar que la ortodoncia, pese a que se trata de una especialidad orientada a la prevención y el tratamiento de anomalías de forma, posición y funcionalidad de las estructuras dentomaxilofaciales, en los últimos años se ha convertido en una intervención que se demanda, especialmente, con finalidades estéticas. De hecho, la pandemia, el uso de las mascarillas y el auge de las redes sociales son algunos de los factores que más han impulsado el interés por este tipo de tratamientos ya que, según los profesionales de la Clínica Dental Friedländer.

Ante este escenario, expertos como Itamar Friedlánder, ortodoncista y fundador de la Clínica Dental Friedländer, muestran su preocupación por el auge que están experimentando las clínicas dentales online, donde el paciente no necesariamente debe realizar una visita presencial con un profesional sanitario. “Es prácticamente imposible ofrecer un tratamiento de ortodoncia sin evaluar presencialmente las necesidades del paciente” afirma el Dr. Friedländer. En este contexto destaca que “las clínicas online ponen el foco en ofrecer un servicio barato que ofrece resultados estéticos, pero lo realmente importante es realizar tratamientos con una finalidad funcional antes que estética”.

Por si esto fuera poco, existen testimonios recientes que aseguran que, tras haber realizado un tratamiento de ortodoncia online, los resultados no son los deseados y, en muchas ocasiones, derivan en problemas de funcionalidad más severos que los existentes al inicio del tratamiento. “La ortodoncia online destaca por ser un servicio barato, no por ser una solución a los problemas de los pacientes y, precisamente por eso, nos encontramos que muchas personas que han recurrido a un tratamiento de este tipo vienen a la clínica para revertir los daños causados” señala Friedländer.

¿Cómo saber si un tratamiento de ortodoncia es seguro?

La elección del profesional y la clínica que nos asesorará en un tratamiento de ortodoncia es el primer aspecto a tener en cuenta antes de empezar con cualquier procedimiento. Para evitar caer en soluciones no recomendadas por los profesionales sanitarios, desde la Clínica Dental Friedländer comparten cuatro consejos para realizar un tratamiento de ortodoncia seguro:

Iniciar un proceso de ortodoncia es seguro cuando la clínica nos garantiza asesoramiento profesional y presencial y cuando el ortodoncista trabaja en base a pruebas diagnósticas que le permiten elegir cuál es el tratamiento más adecuado para la salud del paciente. Por lo tanto, la fase de diagnóstico y planificación es muy importante y se recomienda evitar todos aquellos tratamientos donde no exista un asesoramiento profesional y presencial en una clínica especializada.

Un tratamiento de ortodoncia es seguro cuando ofrece garantías de seguimiento pautado, periódico y presencial durante y al final del proceso. Cabe señalar que “la evolución de cada paciente es única y avanzar a una siguiente fase o ralentizar el tratamiento son decisiones que solamente se pueden tomar analizando el estado de un paciente.” explica el Dr. Friedländer. En definitiva, es recomendable no confiar en aquellas soluciones que no requieran de visitas de revisión presenciales junto a un profesional. “Son tan importantes las revisiones durante el tratamiento como las visitas una vez finalizado el proceso para asegurar que se mantienen los resultados obtenidos” añade el ortodoncista.

Una ortodoncia no es segura cuando se ofrece un tratamiento online, sin personalizar y a un precio cerrado. No es recomendable orientarse por cuestiones como un precio económico y unos resultados rápidos ya que, lo realmente importante, es contar con la opinión de un profesional experto que tome las mejores decisiones para la salud bucodental de un paciente. Sin lugar a duda, esta condición no se cumple en los tratamientos online, donde se ofrece un tipo de ortodoncia concreta y a un precio cerrado, aspectos que despersonalizan totalmente el tratamiento. Por ello, siguiendo con las recomendaciones de la AEMPS, no se aconseja realizar tratamientos ortodóncicos a través de internet y, en concreto, Itamar Friedländer también recomienda especialmente “desconfiar de aquellos tratamientos que se ofrezcan a precios muy baratos o que garanticen resultados en un periodo corto de tiempo”. Además, añade que “los odontólogos deben valorar cuál es la intervención que más se adapta a un paciente y eso es incompatible con ofrecer un precio de entrada antes de realizar una visita y diagnóstico” explica Friedländer.

La ortodoncia es segura cuando todos los especialistas están de acuerdo en que se trata de la mejor opción para combatir un problema. En odontología es muy común que, antes de iniciar un tratamiento, odontólogos especializados en distintas áreas analicen cuál es la mejor opción para solucionar un problema odontológico. “Ortodoncistas, cirujanos bucales, endodoncistas o periodoncistas trabajan en paralelo y, aunque existen odontólogos especializados en distintas áreas de intervención, es común que para una misma problemática se ofrezcan al paciente distintos tratamientos alternativos que se adapten a sus necesidades” señala Itamar.