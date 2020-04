Las últimas medidas del Consejo de Ministros: Los menores de 14 años sólo podrán acceder a la calle para las actividades previamente ya permitidas

Las últimas medidas tomadas en el Consejo de Ministros de este martes han pasado por prorrogar algunas de las medidas restrictivas relacionadas con la crisis sanitaria del covid-19 pero también han comenzado a levantarse algunas de las restricciones.

Por ejemplo, se confir la aprobación de un permiso especial para que los niños puedan salir a la calle acompañados de un adulto a partir del lunes 27 de abril. Sin embargo, hay novedades: finalmente afectará a menores de hasta 14 años, no 12 como se especulaba hasta ahora, pero sólo podrán acceder a la calle para las actividades previamente ya permitidas, como ir a la compra de alimentos, ir a farmacias, al quiosco, a la panadería… pero no paseos puramente recreativos. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que esto se debe a que no debe romperse la cadena de transmisión para evitar contagios con un exceso de confianza.

Se condicionará a estar durante más tiempo teletrabajando para labores no esenciales y que no requieran un espacio concreto de puesto de trabajo. Es una medida que al menos estará vigente durante 2 meses más, hasta casi el verano. Desde antes de que se decretase el estado de alarma el 14 de marzo el Gobierno ya recomendó, a todas las empresas que pudieran permitírselo, que sus empleados se quedaran en casa para seguir trabajando sus hogares.

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete que incorpora más de 30 medidas “que refuerzan la financiación de las empresas, ofrecen apoyo en el ámbito fiscal, facilitan el ajuste de la economía, y protegen el empleo y a los ciudadanos”.

En cuanto a las empresas con ERTE, se aprueba su flexibilidad para concedérselos a empresas de sectores que son también esenciales pero que ha experimentado pérdidas por la menor actividad económica y comercial. Ademá, se amplía la cobertura de la línea de avales del ICO.

Se reduce al 0% el IVA aplicable al suministro de material sanitario de productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, con un ahorro de más de 1.000 millones de euros.En otro ámbito de actividad, los viajes seguirán restringidos. Se prorroga la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la UE y países asociados del espacio Schengen por razones de orden público y salud pública ante la crisis del coronavirus. Esta restricción continúa hasta el 15 de mayo.

En el campo de los autónomos, se agilizarán los trámites para la prestación extraordinaria por cese de actividad y elegir una mutua colaboradora de la Seguridad Social para pedir las ayudas. Los trabajadores por cuenta propia que han solicitado esta prestación son casi un millón en estos momentos, y continúa en ascenso. Se ajustan las bases imponibles de los impuestos a la situación económica, liberando 1.100 millones de euros de liquidez para las empresas, en particular pymes y autónomos.

Los trabajadores autónomos podrán realizar el cálculo de los pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) con el método de estimación objetiva, lo que permitirá, durante el periodo afectado por el estado de alarma, ajustar el pago a los ingresos reales.

Se establece una reducción en el pago fraccionado del IRPF y del IVA, pudiéndose descontar en cada trimestre los días en que ha habido estado de alarma. Las empresas podrán también adaptar las liquidaciones de los ingresos a cuenta a la previsión de ingresos estimada para 2020 y se establece la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación a través de la Línea de Avales.

Asimismo, el Gobierno ha acordado con agentes sociales (sindicatos y patronales) una reunión para reanudar el diálogo social y plantear los problemas específicos del ámbito laboral por la crisis del coronavirus. “El presidente ha convocado la mesa de diálogo social para el jueves a las once de la mañana”, informó Montero.

Otras medidas nuevas:

– Se amplía la cobertura de la prestación por desempleo a los trabajadores despedidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo. Para los trabajadores cuyos contratos hayan sido extinguidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo desde el 9 de marzo o aquellos que lo hayan extinguido voluntariamente desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que haya decaído.

– Se reduce al 4% el IVA de los libros, revistas y periódicos electrónicos para alinearlo con el aplicable a los de papel.

– La Línea de Avales del ICO de 100.000 millones de euros permitirá cubrir pagarés de empresa y reforzar las sociedades de garantía recíproca de las Comunidades Autónomas.

– Se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de los riesgos del seguro de crédito, lo que reforzará la canalización de recursos para el crédito comercial.

– Reducción de las cotizaciones para determinados trabajadores agrarios durante los periodos de inactividad en 2020 o se simplifica del procedimiento para el aplazamiento de deuda de la Seguridad Social.

– Se establece un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres de locales de negocio a grandes tenedores o empresas públicas.

– Se reducen los aranceles notariales para la novación de créditos no hipotecarios.

– Se adoptan medidas de flexibilidad para ajustar a la situación actual la regulación relativa a determinados sectores y actividades, incluyendo las relativas a puertos, investigación universitaria, centros tecnológicos, trabajadores agrarios y cooperativas.

– Se crea una Fundación deportiva dotada con fondos provenientes de la venta de derechos audiovisuales del fútbol para contribuir a financiar y dotar de estabilidad al deporte federativo, al deporte olímpico y paralímpico