Lo que hablamos

Cartas acehucheñas

Estimados compatriotas: Con el debido respeto, vamos a comentar algún empeño que otro, que ronda por nuestros medios, en torno a un “supuesto”, posible y poco probable idioma “ehtremeñu”, o si preferís, “acehucheñu”. Allá cada cual con sus teorías e ilusiones. Pero nosotros, y si digo nosotros es porque incluyo a los que fuimos alumnos de ilustres maestros como don Fernando Lázaro Carreter, don Ricardo Senabre o don Alonso Zamora Vicente. Que ellos sabían un rato de idiomas, lenguas y dialectos. Y decían:

“El extremeño es un habla de transición, una modalidad que comparte rasgos del leonés, del castellano septentrional y del andaluz (…) No se habla lo mismo en los pueblos de la sierra de Gata que en los de la ribera del Guadiana (…) No se puede afirmar que exista un léxico extremeño independiente del castellano, aunque hay palabras que aquí tienen un significado particular, como bochinche, cachuela o chiquero. (…) Hay palabras procedentes del antiguo leonés: achiperres, gajo, lamber…etc (…) Palabras procedentes del portugués: miar, bosta, afechar, etc. Y naturalmente arabismos procedentes del castellano común: mancha (terreno poblado de jaras), rabadán, zaíno, etc..”.

Bueno, dejemos ahora asuntos serios, que ya seguiremos en otra ocasión, y vámonos de caza. Echaremos unas manchas en la Dehesa y que San Huberto reparta suerte. A ver si nos entra la zorra y le damos matarile de una vez. Unas costillitas asadas, mientras nos enfría el rostro el viento del nordeste, nos sentarán divinamente. Ya pasó, una vez más, la fiesta del santo patrono. Ecos de cohetes y pólvora. La carantoña se difumina por el extremo de una calle. Hasta el próximo enero.