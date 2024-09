Loida Zabala emociona en sus quintos Juegos Paralímpicos, esta vez en París

París, 5 de septiembre.- La haltera extremeña Loida Zabala ha vivido este jueves un momento increíble y emocionalmente muy fuerte al competir en los Juegos Paralímpicos de París, los quintos de su carrera. A pesar de haber sido diagnosticada con una grave enfermedad terminal a finales del año pasado, Zabala logró clasificarse para esta cita tan especial.

En la prueba de 50 kilos, Zabala finalizó en novena posición, pero el resultado fue lo de menos. Este evento marcó el final de un largo y difícil camino desde que en noviembre pasado se le diagnosticara un agresivo cáncer. Los médicos detectaron nueve masas en su cerebro tras experimentar síntomas como la pérdida de habla y la incapacidad de reconocer objetos.

Dos semanas después, se confirmó que sufría cáncer de pulmón, una neoplasia maligna que se había diseminado al cerebro, hígado y riñón. Sin embargo, Zabala no dejó que esto la apartara de su sueño de participar en sus quintos Juegos Paralímpicos. Comenzó un tratamiento que logró hacer desaparecer las masas en el cerebro y reducir los tumores en el pulmón y el hígado.

Determinada a competir en París, Zabala volvió a entrenar. “He aprendido a focalizar toda mi atención en los sueños y eso me ha ayudado mucho a no sobrepensar en la situación en la que me encuentro”, comentó en una entrevista.

El 12 de julio, Zabala confirmó emocionada su clasificación para los Juegos. Este jueves, en La Chapelle Arena, pudo competir tras superar la dificultad de bajar de peso. “Era casi imposible que yo fuera en el estado en el que me encontraba, pero finalmente conseguimos bajar de peso”, celebró Zabala tras levantar 60, 70 y 75 kilos en sus tres intentos.

Zabala destacó lo complicado que fue el proceso debido a las restricciones médicas. “Me ha costado mucho llegar hasta aquí, ha sido muchos meses de sacrificio, pero cuando finalmente me dieron la noticia de que podía competir, fue como si me volviera a decir que estoy clasificada”, añadió.

A pesar de todo, Zabala no se considera una inspiración. “Sé que esa fuerza interior que se me puede ver ahora la tiene cualquier persona”, afirmó. Aunque dudó mucho sobre su presencia en París, finalmente pudo competir y vivir este momento junto a su familia y amigos.

Zabala ya tiene en mente su próximo objetivo: revalidar el título de campeona de Europa dentro de dos años y, si es posible, llegar a los Juegos de Los Ángeles 2028.