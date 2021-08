Los animalistas convocan un acto contra la media veda de caza

Comparte en redes sociales













Los colectivos animalistas Free Fox y Asociación Luna realizan este domingo, 15 de agosto, un acto de concienciación contra la caza, coincidiendo con la apertura de la media veda en todo el Estado español. El acto será a las 12 horas en la Puerta del Sol de Madrid.

La media veda determina unos horarios y zonas donde los cazadores pueden dar rienda suelta a su escopeta y limita las especies a las que se puede disparar, siendo estas la codorniz, la tórtola, la paloma torcaz, la paloma bravía, el conejo y la liebre, entre otras. La duración de esta actividad comprende entre el 15 de agosto hasta unos días antes de la apertura de la temporada de caza general.

“Los propios cazadores califican la media veda como manera de entrenar a sus perros, quitarse el mono o desempolvar escopetas”, asegura Alicia Roa, presidenta de Free Fox.

Con este acto informativo, los activistas quieren concienciar de que ” la caza es “una masacre” y que la media veda no es más que el comienzo “de una nueva temporada en la que los cazadores asesinarán a miles de animales salvajes sólo por diversión”, y además, recuerdan que “los perros que usan para cazar, especialmente galgos y podencos, también sufren las consecuencias por las malas condiciones en las que los tienen los cazadores y el masivo abandono de los mismos que se produce tras cada temporada de caza, o al comienzo, cuando ven que un perro no sirve para cazar”, declaran. Y agregan: “A esto hay que añadir el también escalofriante número de perros asesinados por no valer para cazar, o para no ser ya útiles para la misma, que cada año se contabilizan en el Estado español.

“En una sociedad comprometida con los animales no hay cabida a actividades de extrema violencia contra los animales y por ello, la caza debe ser abolida, en todas sus formas”, remachan los colectivos Free Fox y Asociación Luna.