Ruta Turístico -Literaria por Ribera del Fresno con Meléndez Valdés en la memoria

Comparte en redes sociales













Se ha llevado a cabo la Ruta Turístico -Literaria por Ribera del Fresno, como viene siendo costumbre desde diciembre de 2019, con el atractivo de la rehabilitada vivienda del poeta Juan Meléndez Valdés, en su localidad natal. Casa adquirida por el consistorio en 2014 que terminaría rindiendo así homenaje al escritor extremeño, clave en la literatura del siglo XVIII, después de años de espera. Una ruta con partida y fin en la citada casa y que recorrería las calles ‘Larga’, que desde el siglo XX porta el nombre del ilustre ribereño, San Juan Macías, Ayuntamiento, calle Iglesia, Cura y Plaza de España. Esta actividad abierta y gratuita contó con una veintena de interesados en conocer su pasado más próximo y remoto, por lo que durante más de dos horas pudieron conocer cada rincón de este recorrido cultural, patrimonial y arquitectónico de la mano del Agente de Desarrollo Turístico y Local Juan Francisco Llano, quien abría su intervención refiriéndose a la placa conmemorativa colocada en el siglo XIX alusiva al poeta, “en 1880, 63 años después de fallecer, fue colocada en la fachada de su casa natal”. Momento que recoge y detalla Muñóz de Rivera en 1894: “El Ayuntamiento de la misma y sus compatricios, ufanos con tantos y tan merecidos lauros, le dedicaron en 1º de julio de 1880 en su casa natal éste público testimonio de tierno afecto y de la más respetuosa admiración.” El novelista y cronista local Rodrigo Vargas-Zúñiga a principios del siglo XX, concretamente en 1913, en su apartado diez de su romance inacabado “La Castellana de Ribera del Fresno”: “ …por haber nacido en dicha calle este celebre poeta, esta calle lleva su nombre por gestiones que hice al Ayuntamiento para tributarle este homenaje.”

Así, tras finalizar la ruta, Francisco Ledesma, asistente a la misma: “Me gustó mucho, hay muchas cosas del pueblo que ignoramos, se hizo muy amena la ruta, más bien corta porque nos quedamos con ganas de más”. También para el aceuchalense Pedro Matamoros, “me ha encantado, he descubierto detalles que desconocía de Ribera del Fresno”. Como Rocío Suarez que iba más allá, “Mi enhorabuena al Ayuntamiento de Ribera del Fresno por la actividad y a la exposición de Juan Francisco Llano y Rosana Pavo Gómez, como mínimo aprendí una cosa de cada rincón, el umbral de la Aurora, el escudo de la casa de los Olea, la herreria de la casa de los Grajera, …. todo con tal precisión de nombres, fechas, descendientes….y con tanto entusiasmo en sus explicaciones”. A lo que añadía Maura Sánchez: “Queda pendiente repetirla otro día, me quedé con ganas de más. Lástima que no pudiera terminar”.

Paisajes literarios del Patronato de Turismo y Tauromaquia, es el producto turístico creado por la Diputación de Badajoz y presente desde principios de 2017, que abarca once municipios en torno a la vida y obra de catorce escritores y escritoras, Meléndez Valdés es uno de ellos.