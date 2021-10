Los autónomos pagarán 8 euros más al mes de cotización a partir del a. 2022

Comparte en redes sociales













La base de cotización mínima será de 960,60€ y el tipo de un 30,60%, lo que supondrá un aumento de 96 euros anuales. La cuota que se pagará en base mínima será de 294€. La subida de la cotización se aplicará a más de 1.8 millones de autónomos que cotizan por esta base. El incremento en recaudación para la Seguridad Social será de unos 173 millones de euros.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, aprobados la pasada semana por el Consejo de Ministros, también fija la base de cotización máxima que se sitúa en 4.139,40 €.

Desde UPTA consideramos que esta decisión del gobierno no es acertada, ya que en este 2021 se ha anunciado reiteradamente la puesta en marcha del nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales.

Además, desde nuestra organización no entendemos la negativa, una vez más, de no incluir en esta Ley de Presupuestos Generales las deducciones por manutención, que perjudican a más de 1.2 millones de trabajadores por cuenta propia. Si bien es cierto que en estos PGE se establecen criterios fiscales nuevos para las sociedades, deducciones adicionales a las ya existentes.

Eduardo Abad, presidente de UPTA: “es inconcebible, no damos crédito a la desidia con la que se nos está tratando en el ámbito fiscal. No entendemos la negativa reiterada de los Ministerios de Economía y de Hacienda a poner freno a una de las mayores injusticias fiscales que sufre el colectivo de trabajadores autónomos. Nos asombra, además, que ningún partido político haya dado un solo paso para tratar de solucionarlo, tan solo ERC ha presentado una proposición no de Ley con este asunto. Esta negativa que vendieron como un auténtico logro desde el anterior gobierno, ha sido una tomadura de pelo a los autónomos, y los que tienen ahora la responsabilidad de gobernar o de sostener el actual gobierno, tienen una deuda moral que exigimos que se cumpla”.