Los ediles de Cáceres Viva, Alcántara y Díaz, votarán en contra del presupuesto municipal porque es continuista y no responde a lo que necesita Cáceres

Hay mayor presión fiscal, no hay reducción del gasto, tiene superávit, el grado de ejecución es muy bajo y no son capaces de atraer la inversión privada.

El concejal no adscrito Francisco Alcántara ha criticado que el Presupuesto Municipal para este año es “continuista respecto de la etapa del PP, son inercia y continuismo puro; hay mayor presión fiscal, no hay reducción del gasto, tiene superávit, el grado de ejecución es muy bajo y no son capaces de atraer la inversión privada. Es una oportunidad perdida nuevamente, no son los que requiere el Ayuntamiento y la ciudad y vamos a votar en contra”.

En ingresos van en la línea de este año “y aunque se pierde una partida importante como es el IBI de los centros sanitarios por 625.000 euros, que se compensa por la mayor cuantía prevista en el impuesto de plusvalías sobre el terreno, lo que demuestra que esta modificación supone una mayor presión fiscal, con la que no estamos de acuerdo, y a lo largo de la legislatura deberíamos haber ido a una bajada de la presión fiscal que es muy alta en la ciudad, y que se puede hacer porque tenemos un superávit muy alto”.

“Y en cuanto a los gastos, hay más”, ha señalado, “vinculados a los suministros especialmente la luz, obras pendientes de ejecutar porque se están modificando los precios por los que fueron adjudicadas, y la subida salarial de los funcionarios. Pero no es un gasto que atraiga inversiones privadas que es la gran asignatura pendiente de la ciudad”.

Alcántara ha presentado la moción al Pleno de este jueves, en la que proponen que se impulse un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, “porque los Presupuestos Participativos son el mecanismo fundamental de participación de los ciudadanos en la actividad municipal, pero vemos que han perdido impulso y atracción. Es importante que las asociaciones de vecinos vean cristalizadas sus demandas en un nuevo reglamento”.

Este nuevo reglamento “debe responder a las necesidades del asociacionismo actual, y cambiar la metodología ya que nos es eficiente porque el tiempo entre que se presentan las propuestas y que los funcionarios tienen para valorarlas es muy escaso”.

La metodología, ha añadido, “debe ser más abierta, y que permita una mejor valoración de las propuestas y en el proceso debería contarse más con la opinión de la ciudadanía, como ya se hace en otros ayuntamientos como en Madrid, con cuatro fases que dan más transparencia y eficiencia a la valoración y selección de las propuestas”.

Ha recordado que desde el Gobierno municipal había un compromiso de modificar el reglamento, “y crear una mesa de trabajo para impulsarla, pero no lo han hecho”.

La cuantía de 1 millón de euros permanece estancada desde hace mucho tiempo, ha indicado Alcántara, “y hay que incrementarla ya que hay superávit en el Ayuntamiento, y el montante de estos presupuestos debería estar ajustado a la expansión del presupuesto municipal”.

“Somos posiblemente los que más mociones hemos presentado, esta es la 21”, ha incidido, “para impulsar el desarrollo de la ciudad y combatir carencias, desequilibrios y asignaturas pendientes en la ciudad, y las seguiremos presentando hasta el final”.

El 80% han sido aprobadas, “aunque lamentablemente no tienen un desarrollo por parte del Gobierno municipal, y es una lástima que las obligaciones que emanan del Pleno, el gobierno socialista las deja en saco roto”.

ALCÁNTARA, CANDIDATO A LA ALCALDÍA POR CÁCERES VIVA

Francisco Alcántara ha anunciado que va a encabezar la candidatura de ‘Cáceres Viva’ a las elecciones municipales de mayo de 2023 “para mí es un orgullo, y vamos a presentar una candidatura muy solvente que refleja el avance del cacereñismo y esperamos entrar en las instituciones con nuestra independencia e identidad cacereñista e influir en el cambio de las políticas que hemos tenido en los últimos 40 años en las instituciones”.