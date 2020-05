LOS EFECTOS QUE HA CAUSADO EL CONFINAMIENTO, LOS DIVORCIOS AUMENTAN.

Los Abogados hemos detectado un “repunte” de apertura en procedimientos de

divorcios y consultas sobre divorcios durante y después del confinamiento, todo ello

sobrevenido por el confinamiento que ha causado el COVID-19, este repunte es muy

similar al que suele aparecer después de las vacaciones de verano, Navidad o Semana

Santa; se debe a que las parejas conviven más tiempo juntas, además si le sumamos la

situación de estrés e incertidumbre que hemos vivido debido al confinamiento, todo se

acentúa; el confinamiento ha sido el detonante para muchas parejas que ya tenían

problemas anteriormente.

En este artículo os vengo a contar los distintos procedimientos y opciones con las que

podemos contar en el caso de ruptura matrimonial.

¿Qué diferencia hay entre separación y divorcio?

Son muchos clientes los que me vienen con esta duda, y no, no es lo mismo una

separación que un divorcio, son conceptos que están muy vinculados entre sí pero no

significan lo mismo.

La separación implica que cada uno de los miembros de la pareja pasa a vivir de manera

independiente, pactando la custodia de los hijos, división de los bienes etc. pero no

implica la disolución de la pareja, es decir que en la práctica siguen casados, se trata de

un periodo para que la pareja decida si intentan volver o cesa por completo la relación.

Un divorcio es la resolución de un vínculo matrimonial por completo, es decir, una vez

que finaliza el proceso de divorcio ambos cónyuges dejan de estar casados.

¿Qué opciones tengo en un proceso de divorcio?

La complejidad de los procesos de divorcio es voluntad de los cónyuges, hay dos

opciones de hacerlo, una de común acuerdo, negociando las controversias entre ambos y

llegando a un acuerdo que sea favorable para las dos partes, y otra, acudir a un

procedimiento judicial y que sea el juez quien decida sobre estos puntos.

La mejor opción es un divorcio de mutuo acuerdo, puesto que es un procedimiento

mucho más rápido y más favorable para ambos, ya que los puntos en controversia son

pactada por las partes y no impuestas por un juez, además de que los honorarios de los

profesionales son mucho más baratos.

¿Cómo se tramita un proceso de divorcio de común acuerdo?

Hay dos opciones para tramitar un divorcio de mutuo acuerdo, en ambos es necesario

redactar un convenio regulador por parte de un abogado, que debe recoger todos los

puntos de la disolución del régimen económico, es decir, la repartición de bienes que la

pareja tenga en común, así como los puntos sobre los hijos, custodia, visitas, etc.

La primera opción de divorcio es acudir a la vía judicial para que el juez apruebe el

convenio al que han llegado ambas partes, es un procedimiento rápido, solo tienen que

ir ambas partes a ratificar ese convenio; la segunda opción sería acudir a notaría, con la

obligada presencia de un abogado, el notario será esta vez quien valore y estime el

convenio para que no sea perjudicial para ninguna de las partes y posteriormente se

registrará en el Registro Civil.

¿Qué ocurre si somos pareja de hecho y queremos romper el vínculo?

Al producirse la separación de una pareja de hecho, ésta se enfrenta a los mismos

problemas que una casada, aunque los trámites son diferentes.

La normativa de las parejas de hecho es diferente en cada comunidad autónoma, pero en

términos generales los tramites son parecidos en toda España, se puede acudir al registro

correspondiente y manifestar ante el funcionario que han decidido poner fin a la pareja

de hecho entregando una solicitud, o también se puede hacer acudiendo a un notario

para otorgar escritura de disolución de pareja de hecho.

¿Qué ocurre si me quiero separar cuando no tengo vínculo matrimonial y tengo

hijos en común con la pareja?

Si de una relación de convivencia existen hijos menores y quieres cesar la convivencia

con tu pareja, lo que debes hacer es acudir a un procedimiento judicial de medidas

paterno filiales para regular los aspectos sobre los hijos, custodia, pensión, régimen de

visitas, etc.

