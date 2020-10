LOS FONDOS EUROPEOS  y LA SEGUNDA FASE DEL NUEVO HOSPITAL DE CÁCERES.

Comparte en redes sociales













Recientemente hemos conocido, por los medios de comunicación, que Europa dispone en los próximos años de 1,8 billones de euros para inversión en los distintos estados miembros.

De esa cantidad, 1,074 billones se destinaran al plan plurianual 2021-2027. Unos 750.000 millones al fondo de reconstrucción por la COVID -19. Y de estos España junto con Italia serán las máximas beneficiarias. Unos 140.000 millones llegaran a España. 72.000 a fondo perdido y de los cuales un 17% (12.240) dedicados a un pacto por la innovación, la ciencia y las capacidades del sistema nacional de salud… Posibles infraestructuras y capital humano se incluyen dentro de estos fondos de recuperación. El resto en forma de préstamos a devolver. El gobierno busca ideas y técnicos que puedan llevar a cabo tal inversión.

Hace unos días, también hemos conocido el reparto de 10.000 millones de euros del fondo europeo REACT-UE, una ayuda concebida, por un lado, para paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, y por otro, para reforzar el sistema sanitario y lograr la reactivación de los sectores afectados.

Me pregunto: ¿Tendrá la Junta de Extremadura previsto solicitar algún monto económico para la construcción de esa segunda fase del Hospital de Cáceres y finalización de este hospital?

La primera fase se construyó con fondos del periodo 2007 / 2013, y no tengo constancia si la totalidad de los fondos europeos asignados a Extremadura como Objetivo 1 fueron ejecutados. Sin embargo, en el periodo 2014-2020, es público que España está a la cola de la ejecución de fondos de desarrollo. Sólo un 26 %. Mientras que nuestro vecino Portugal está en un 65% de ejecución de los fondos asignados. Extremadura, en palabras de la Consejera de Hacienda ha ejecutado sólo un 55% de los fondos. Quiere ello decir que no se han ejecutado un 45%, más o menos unos 700 millones de euros.

En abril de 2019, Europa autorizó el empleo de estos fondos que se denominaron “fondos de gracia” aplicando la regla N+3. Regla que consiste en poder utilizar dichos fondos hasta el año 2023 y sin necesidad de la aportación autonómica del 20%. Revisando los planes de otras comunidades encontramos que Andalucía, Aragón, Galicia, Canarias, están usando los mismos para completar los planes operativos (PO) previstos en el periodo 2014/2020. Por aquello de la trasparencia informativa, me pregunto: ¿Los está utilizando Extremadura?. ¿Tenia posibilidad de utilizarlos para la finalización del hospital de Cáceres o la construcción del hospital de Don Benito-Villanueva? o ¿Es que dichas infraestructuras no estaban incorporadas a los PO?. ¿No había posibilidad de incluirlos?. He de reconocer que el desarrollo normativo de la Unión Europea es muy complejo para el común de los mortales, cosa no tanto para los políticos que a diario prometen proyectos en campañas electorales y luego no cumplen sus promesas. Ya decía algún iluminado que: “los programas electorales se hacen para no cumplirlos”. Podíamos decir que son mentiras no confesables, sino fuera porque rompen las ilusiones y expectativas de muchos ciudadanos. La mentira política debería estar penada, pero esta España lo soporta todo.

Al hilo de las mentiras les cuento: Tuve la oportunidad de intervenir el día 3 de diciembre de 2019 ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo para reclamar la segunda fase del hospital de Cáceres. Como consecuencia, obtuve una reprimenda pública del Sr. Consejero de Sanidad, que fue adecuadamente rebatida. En ese Parlamento, la eurodiputada del grupo socialista y oriunda de Ciudad Real manifestó lo improcedente de la petición, pues disponíamos de un hospital con ocho plantas totalmente construido. ¿Desinformación o mentira?. Sin embargo el eurodiputado del mismo grupo y ascendencia extremeña no fue capaz de responder a los datos económicos que la Junta de Extremadura aportó a la Comisión y al Consejo, donde no constan los 7,9 millones de euros del reformado primero de la obra de la primera fase, es decir del medio hospital con cuatro plantas . A estas fechas “este médico cacereño que insultó a todos los extremeños con su intervención”, en palabras del ya citado Consejero, no ha recibido respuesta alguna al respecto. Y digo, si la Comisión y el Consejo no tienen respuesta, según me informan, es porque la Junta no da esa información. Da que pensar que se están ocultando datos. No sé si etiquetarlo de mentira o falta de transparencia en un documento público remitido por funcionario y avalado por el Sr. Presidente de la Junta de Extremadura. Y sin duda sea lo uno o lo otro puede tener repercusiones, no sé si jurídicas o económicas, o ambas.

Y aviso a navegantes: Portugal acaba de crear un órgano para prevenir fraudes con los fondos europeos y España no se lo plantea. La Fiscalía lusa lanza un ‘think tank’ antifraude tras la sucesión de irregularidades de los últimos años y en vísperas de que eche andar el fondo europeo de reconstrucción.

Fdo. Eduardo Corchero Rodríguez. Médico jubilado. Cáceres a 24 de octubre de 2020.