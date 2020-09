Los guardianes visibles

Comparte en redes sociales













Tiene la escritora Dolores Redondo una trilogía de novelas, ampliamente conocida, sobre

los mitos ancestrales en una zona del norte de España. Los libros han sido muy

divulgados, pues a su éxito en ventas se ha unido la filmación de varias películas sobre

ellos, muy visionadas por el gran público. El primero lleva el título de “El guardián

invisible”, una figura protectora de los bosques de la tierra natal de la autora y de las

personas que entran en ellos.

No están los tiempos para la risa, ni el horno para bollos, pero el otro día no logré cortar la

carcajada, surgida espontáneamente, cuando los propios protagonistas me contaron sus

andanzas en la primera jornada de curso académico, como alumnos de instituto en

tiempos de coronavirus. Si no fuera tan grave la situación en la que nos encontramos, las

anécdotas servirían para hacer una película de García Berlanga, el genio de la sátira

mordaz.

El primer día de enseñanza, que ha de ser -según la Administración-, sí o sí, presencial,

los muchachos decidieron que, puesto que había que limpiar continuamente las mesas e

instrumentos escolares como parte de las normas sanitarias, lo mejor era la consecución

de un fondo común de dinero, y acercarse, ellos mismos, al supermercado para equiparse

de un montón de bayetas y detergentes con que desinfectarlos cada vez que fuera

preciso. Y dado que a veces es necesario disponer para el uso de más de una mascarilla,

o buscarla si se olvidara en casa, vieron oportuno disponer de una caja con ellas -a un

euro la unidad-, para olvidadizos. Haciendo gala de una responsabilidad encomiable,

decidieron convertirse uno cada día, en guardianes del recreo, y evitar contactos y

reuniones alocadas entre los inconscientes. Al parecer, la imagen del tutor o tutora virus

corriendo cual posesos de un lado para otro del patio y llamando la atención a gritos a los

niños no fue muy recomendable por lo ineficaz.

No se sabe cuánto podrá pervivir esta situación. Todos, haciendo de todo, en todos los

sitios. Lo cual resulta paradójico y poco recomendable. Posiblemente, la mayoría de

conductas se estandaricen. Las reglas son generales y su aplicación ha de realizarse en

cada sitio concreto, dentro de las propias características del mismo. Como de costumbre,

al sistema lo salvarán -o no- los profesionales y competentes. Para lo bueno y lo malo, el

método de ensayo-error es el que se ha impuesto.

Hay quien cita a Ignacio de Loyola: “En tiempos de desolación no hacer mudanza”, un

argumento que parece invitar a seguir ahora haciendo lo de siempre. Pero hay que saber

que el sentido de su recomendación fue estrictamente religioso, siempre contrastando los

términos consolación (aumento de la esperanza, fe y caridad del alma) y desolación

(disminución de todas ellas). Precavidos o no, normalizados más o menos, interesados y

perezosos, es difícil, por no decir imposible, controlar la red de relaciones y contactos que

un pueblo mediterráneo, tan socializado como el nuestro, tiene. Sin duda se precisan

nuevas opciones. Aunque puede que cuando llegue el frío todo adquiera un sentido

mucho más nórdico y distante. O no