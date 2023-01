Los periodistas destacan la precariedad laboral en la profesión en día de su patrón

Hoy, 24 de enero de 2023, Día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, las Asociaciones de la Prensa de Extremadura quieren poner el acento en la precariedad laboral que sufre buena parte de los periodistas y profesionales de la Comunicación que ejercen sus funciones en Extremadura.

Esta precariedad se da no sólo en los salarios que se paga a estos profesionales, sino también en la carga laboral que soportan a diario. Se ha convertido en algo habitual no cubrir las bajas laborales, incluso aquellas de varios meses de duración, y la atribución de tareas que antes desempeñaban otros trabajadores y que en muchos casos no les compete. Desgraciadamente cada vez son más los profesionales del Periodismo y la Comunicación que, desbordados y desencantados, abandonan la profesión de forma voluntaria debido a las condiciones laborales que se encuentran.

La adaptación tecnológica y digital de muchas empresas y los cambios hacia un modelo digital está suponiendo una carga extra para los profesionales del Periodismo y la Comunicación. Hay empresas que tienen a un único trabajador o trabajadora en una ciudad como Badajoz, la más poblada de Extremadura, con algo más de 150.000 habitantes. A todo esto, se suma la presión a la que están sometidos por el enjuiciamiento diario de la opinión pública, las redes sociales, las opiniones de suscriptores…

Desde las asociaciones de la prensa de Extremadura queremos recordar la importancia de la figura del periodista y de los profesionales de la Comunicación en una sociedad democrática y la necesidad de que se ejerza el periodismo con dignidad. Queremos hacer un llamamiento para que, entre todos, sociedad, empresas e instituciones, se pongan las medidas para que esto sea posible.