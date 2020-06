Luce perfecta al elegir el mejor vestido

Elegir un vestido para alguna reunión social, evento o fiesta puede ser una tarea sencilla. No obstante, hacerse del mejor vestido requiere tener en cuenta algunos aspectos básicos. A continuación, te mostraremos cómo lucir perfecta en cualquier evento, escogiendo el atuendo ideal.

El proceso de escoger el vestido ideal

Estás invitada a una boda y no sabes qué vestido elegir, una graduación está pronta a celebrarse un aún no tienes un vestido. Si no tienes una meta fija, elegir el vestido para estas ocasiones puede ocasionarte estrés. Por eso, te indicaremos algunos consejos prácticos que debes apuntar cuando vayas a elegir tu vestido.

Lo primero es identificar en donde comprar vestidos de fiesta online, porque resulta mucho más rápido y cómodo hacer compras por internet.A este punto debes añadir tu presupuesto, debes saber escoger el vestido de acuerdo a la cantidad de dinero que hayas dispuesto para adquirir el atuendo.

Si quieres lucir hermosa y original durante ese evento que esperas, necesitarás invertir tiempo en la búsqueda. Piensa en lo que deseas proyectar y úsalo para elegir el vestido para esa noche, ese que te hará lucir perfecta.

Hay algunos puntos que te recomendamos considerar; el primero es tu cuerpo, especialmente si quieres deslumbrar con tu figura durante esa noche especial.

Toma en cuenta el tipo de tu cuerpo

Afortunadamente, las mujeres son seres individuales con atractivos diferentes; no hay nada peor que la uniformidad y monotonía. Por eso, antes de comprar un vestido es importante que examines cuál es tu tipo de cuerpo.

Hay mujeres cuyos hombros estrechos, tienen escaso busto y cintura, pero sus caderas son voluminosas. Estas féminas se ven más atractivas con un vestido con un escote en forma de V, y es mejor que eviten los plisados en las faldas.

Por otro lado, a las mujeres con piernas delgadas y cintura con volumen les favorecen los vestidos con corte imperial. Sería un desacierto comprar un vestido en extremo ceñido que deforme sus atributos naturales.

También hay mujeres con cuerpo rectangular, donde las curvas no son resaltantes. En este caso, los vestidos más favorecedores son los ajustados en la región superior, y caen con mucho volumen en la cintura. Por último, los vestidos en forma de A son más recomendados en mujeres cuyos hombros son más voluminosos que sus caderas.

Ten presente el tipo de evento

Otro consejo que puede ayudarte a decidirte por el vestido ideal es pensar bien cuál es el tipo de evento al que acudirás. Por ejemplo, si estás invitada a una boda te conviene pensar en algunos detalles para no resaltar en exceso, pues la novia debe ser la protagonista, pero tampoco que luzcas insignificante entre los invitados.

No es lo mismo una fiesta durante el día, que una celebración nocturna; ambos eventos requieren un vestido totalmente diferente. Por ejemplo, en las bodas durante el día es preferible evitar los vestidos de corte largo. Es preferible optar por un corte a media pierna, con un estilo elegante, sencillo y original.

Hay eventos que son más formales y discretos que te harán replantearte el escote que usarás. También es importante considerar el lugar donde se celebrará el evento, si será al aire libre o cerrada e incluso la época en la cual se celebrará. Si es invierno, te convendrá elegir un tipo de tela gruesa y accesorios que te mantengan caliente. Por otro lado, en épocas de verano es mejor usar telas que sean más frescas y modelos de vestidos más ligeros.

Fíjate en los colores

Es cierto que el color negro es uno de los que mejor le va a cualquier clase de cuerpo. Sin embargo, tienes una variedad cromática en telas que puedes lucir con el diseño de vestido perfecto. Para elegir el color de tu vestido, considera tu piel y el color de tu cabello.

Las damas de piel morena resaltan con vestidos en colores intensos como el rojo, el azul, verde, violeta, colores metales o tierra. Por otro lado, a las rubias les favorece más los colores pasteles como el celeste, morados, rosas, u otros similares. En cambio, las chicas de pelo rojo y tez clara definitivamente se ven más vistosas con un atuendo en color verde.