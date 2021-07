Luz verde a la dispensación de tests de autodiagnóstico en farmacias

Comparte en redes sociales













Las farmacias podrán vender desde este jueves sin receta las pruebas de autodiagnóstico de la covid-19, que no tendrán un precio máximo y con las que se quiere favorecer el acceso al mayor número de ciudadanos para aumentar la capacidad diagnóstica del país y frenar la pandemia.

El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles el real decreto aprobado por el Gobierno, que entra en vigor este jueves y que regula la venta al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico de la covid-19, sin fijar ninguna horquilla de precios de estos productos.

En concreto, establece que no será necesaria la prescripción en los productos para el diagnóstico del embarazo y de la fertilidad, así como para la determinación de la glucemia, la detección del VIH y la detección de la covid-19.

Además, prohíbe efectuar publicidad dirigida al público de los productos de autodiagnóstico, con excepción de los destinados al diagnóstico del embarazo y de la fertilidad, de la detección del VIH y de la covid-19. Añade que queda prohibido efectuar publicidad dirigida al público de los productos para el diagnóstico genético.

El real decreto justifica la necesidad de “establecer medidas extraordinarias con el fin de facilitar el acceso a la realización de pruebas de autodiagnóstico de la covid-19 y, teniendo en cuenta que la exigencia de prescripción para la venta al público constituiría una importante barrera para su uso, es conveniente incluirlos entre los productos de autodiagnóstico exceptuados de la necesidad de prescripción para su adquisición en farmacias”.

EXTREMADURA

Según el consejero Vergeles, ” se trata de una medida “pedida y demandada” por algunos colectivos.”

Sin embargo, ha advertido de la importancia de la “educación para la salud”, y, en este sentido, ha insistido en que cuando el resultado de un test de autodiagnóstico sea negativo no significa que no se tenga el virus y, por tanto, no es un “pasaporte para saltarse las normas de seguridad”.

Por el contrario, si el resultado es positivo, solo se tiene la condición de “posible positivo”, y, por tanto, será necesario realizarse una prueba de infección activa en el Servicio Extremeño de Salud.

En cualquier caso, ha reiterado que se trata de un recurso sanitario que es mejor canalizar a través de un profesional, ya sea el farmacéutico o en el Centro de Atención Primaria, con el fin de no perder la trazabilidad de los casos ni la positividad de las pruebas, que son dos indicadores muy importantes para el manejo de la pandemia.