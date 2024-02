María Guardiola: Pedro Sánchez ha comprado su investidura con una amnistía ilegal

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura y líder del Partido Popular (PP) en la región, ha insistido en que Pedro Sánchez ha comprado su investidura a los independentistas por una ley de amnistía ilegal que ha sido rechazada por sus propios socios.

Textualmente ha indicado en su cuenta de X – antes, Twitter – » Los hechos son indiscutibles: es Pedro Sánchez el que ha comprado su investidura a los independentistas por una ley de amnistía ilegal y que ha sido rechazada por sus propios socios. El ruido no sepultará la verdad. »

En la misma publicación, citó al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, quien ha reiterado que la postura del PP ante la amnistía “siempre ha sido no”.

Feijóo, por su parte, ha señalado que hay partidos en el Gobierno que tienen interés en embarrar la campaña, a pesar de que fue Sánchez quien cedió para ser presidente. Recordó que, aunque se informó que estaría abierto a un indulto a Carles Puigdemont condicionado a que sea juzgado y a que rechace la vía unilateral, el PP matizó que estas condiciones no se dieron con los indultos del procés.

Feijóo concluyó su intervención afirmando: “Quiero decirles a todos los españoles que tenemos muy claro lo que defendemos. Tenemos muy claro que vamos a seguir defendiendo la legalidad en nuestro país, la igualdad de los ciudadanos y que no tenemos ninguna duda ni la vamos a tener en lo que tenemos que hacer. Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene al señor Sánchez para que se la dé. Yo no. Lo he dicho en mi sesión de investidura y lo repito ahora”.