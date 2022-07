María Guardiola, PP: Vara y Sánchez saben perfectamente que la inauguración del tren es un engaño

Comparte en redes sociales

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha afirmado que tanto Vara como Sánchez saben perfectamente que la inauguración hoy del tren de altas prestaciones “es un engaño”. Así, ha calificado esta inauguración como “bastante inapropiada” porque, primero, coinciden con la “fatalidad de los incendios” que devoran nuestros montes, y, en segundo lugar, porque lo que se inaugura no es el AVE extremeño, por más que Vara y Sánchez se empeñen en venderlo así oficialmente.

La presidenta del PP ha aclarado que los ‘populares’ acuden a esta inauguración “única y exclusivamente” porque viene el Rey Felipe VI, y por respeto a la Corona y a la Casa Real. Asimismo, Guardiola ha matizado que este tren diésel, de segunda mano, retrata el “incumplimiento de una promesa”. Por tanto, ha dicho, hoy lo que se hace es dar carta de naturaleza al incumplimiento de un compromiso político, y, para colmo, se hace con la solemnidad de una inauguración de Estado.

El tren que nos ofrecen no es el que prometieron, no va ni a 100 km/h de media, y circula en algunos tramos por vía antigua, ha subrayado la presidenta del PP. “Esto no es el AVE y lo saben perfectamente los extremeños”, ha añadido. Y es que, como ha reiterado Guardiola, el problema añadido es que nadie sabe cuándo va a llegar el AVE, pero sí hay que recordar que Sánchez lo prometió el pasado año en Navalmoral de la Mata, asegurando que estaría este verano

Guardiola ha pedido que esta inauguración sirva al menos para que Sánchez haga propósito de enmienda y aclare cuándo estima realmente el Gobierno que Extremadura esté comunicada con Madrid por un AVE de verdad. Además, ha puntualizado que Sánchez venía a inaugurar el AVE y a culminar su pantomima, pero, a la vista de los incendios, se ha visto en el compromiso de visitar la zona y buscar la foto. “Ha hecho deprisa y corriendo un totum revolutum, un todo en uno” en el que también aprovecha para anunciar la gigafactoría en Navalmoral.

RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTIVOS DEL INFOEX, UME E INFOCA

En su comparecencia, tras la reunión del comité ya como presidenta, María Guardiola ha querido que sus primeras palabras fueran de apoyo, de afecto y de solidaridad con todos los vecinos que están viendo impotentes cómo se están quemando zonas importantísimas: auténticas “joyas” de nuestra región. Extremadura desgraciadamente está abriendo informativos y copando portadas, y son muchos los días y las hectáreas calcinadas en Las Hurdes, en Monfragüe y ahora se ha sumado también el Jerte.

Guardiola ha transmitido en nombre del PP el reconocimiento sincero a los trabajadores del INFOEX que trabajan sin descanso, a los integrantes de la UME, a los efectivos del INFOCA de Andalucía que han venido a ayudar; a todo ese equipo humano que se está jugando la vida. “Lo digo sin ambages, son nuestros héroes y son nuestra esperanza” y por eso tienen toda nuestra admiración. Además ha manifestado la total colaboración del PP y la disponibilidad para tender la mano y responder a las consecuencias que van a tener estos fuegos para el medio rural.

NUEVO EQUIPO DE DIRECCIÓN

Guardiola ha trasladado la composición y el reparto de competencias y dinámicas del que a partir de ahora será su equipo de confianza.

Este estará integrado por el nuevo Secretario General, Abel Bautista; el Coordinador Territorial y Atención a los Municipios, en la figura de Pedro Pablo González, la Vicesecretaria General, que corre a cargo de Elena Nevado. También nacen cinco vicesecretarías sobre las que deben pivotar las propuestas, la ilusión y la acción del Partido Popular en respuesta a las demandas de los extremeños, ha explicado.

Estas serán la Vicesecretaría de Organización, con José Manuel García Ballestero; la Vicesecretaría de Estrategia y Comunicación, con Mª. Agustina Rodríguez; la Vicesecretaría de Economía y Hacienda, a cargo de Elena Manzano; la Vicesecretaría de Emergencia Demográfica, Agricultura y Ganadería, en la figura de Mercedes Morán; y la Vicesecretaría de Acción Social, con Mª Teresa Tortonda. Por su parte, José Ángel Sánchez, se incorpora al equipo como Portavoz del PP.