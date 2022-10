Marlango celebra el próximo fin de semana sus 15 años de carrera con dos conciertos en los teatros de Cáceres y Badajoz

Comparte en redes sociales

La banda de la actriz Leonor Watling y el pianista Alejandro Pelayo presenta su nueva gira ‘Si preguntas por ahí’ con un formato de trío en escenario.

-Las entradas están a la venta a 30 euros en anticipada en las webs de los teatros y en taquillas.

Marlango celebrará sus 15 años en los escenarios con dos conciertos este próximo fin de semana en los teatros de Cáceres y Badajoz y presentará su nueva gira titulada ‘Si preguntas por ahí’. En la capital cacereña, Marlango actuará el viernes 7 de octubre a las 21.00 h. en el Gran Teatro, y el sábado en Badajoz, en el teatro López de Ayala, a la misma hora. Las entradas están a la venta en las webs y taquillas de los teatros al precio de 30 euros en anticipada y de 35 el mismo día de los conciertos.

La banda de Leonor Watling y Alejandro Pelayo publicó a principios del 2000 su primer y homónimo disco, y más de una década después siguen con las mismas ganas que el primer día —o más, si cabe—, de llevar su música a todos los rincones posibles. Su plan de celebrar este aniversario en un concierto especial para repasar todos los álbumes de su trayectoria, que se vio truncado por el 2020, y que se vieron forzados a apartar esa idea de su mente por un tiempo. El piano de Alejandro y la voz de Leonor estarán acompañados en el escenario por Tony Molina a los vientos.

Marlango es un grupo de pop con claras influencias del jazz y el blues. Su nombre viene del tema «I wish I was in New Orleans”, de Tom Waits, una de sus referencias. El proyecto surge a finales del año 98 en Madrid cuando Leonor Watling, letrista y vocalista, y Alejandro Pelayo, pianista y compositor, graban una maqueta con 14 temas para piano y voz. En 2002 se une Oscar Ybarra, trompetista neoyorkino. Con esta formación, en 2004 Subterfuge editó su primer álbum “Marlango” con enorme éxito y una gira por toda España de más de 50 conciertos agotando entradas en la mayoría.

Con este álbum consiguieron un disco de oro y llevaron su música a Japón y Portugal. Su discografía continúa con Automatic Imperfection (2005), The Electrical Morning (2007), Life in the Treehouse (2010), Un Día Extraordinario (2012) y El Porvenir (2014). En 2018 publican Technicolor (Altafonte) con el que se embarcaron en una gira intermitente de presentación entre teatros y salas de nuestro país y México que se vieron obligados a interrumpir. Durante el confinamiento, Alejandro Pelayo y Leonor, trabajaron en la distancia para dar a luz a “La Cruda”, su nueva canción con la que regresan a los escenarios para volver a “celebrar la vida y la música”.