Más de 5,000 horterafans se Reúnen en el Festival Horteralia de Cáceres

Cáceres, 20 de octubre de 2024 -El Festival Horteralia ha reunido a más de 5,000 personas este pasado sábado, 19 de octubre, en una celebración cargada de música y nostalgia en el Recinto Ferial de Cáceres.

El evento, que se celebró durante los días 18 y 19 de octubre, contó con la participación de artistas como Nancys Rubias, Los Manolos, Nebulossa, Kiko Rivera y Rosa López, atrayendo a una multitud de entusiastas.

La vedette y icono televisivo Marlène Mourreau fue la encargada del pregón de la segunda jornada, invitando al público a disfrutar de «la sagrada apoteosis kitsch». El cartel del festival también incluyó a artistas como Jorge González, La Fiesta y María Isabel, quienes garantizaron trece horas ininterrumpidas de música y baile. Además, Leonardo Dantés sorprendió a los asistentes con su nuevo tema ‘En Horteralia la encontré’, acompañado de su famoso ‘Baile del pañuelo’.

El escenario vibró con temas icónicos del kitsch como ‘Antes muerta que sencilla’, ‘Amigos para siempre’, ‘All my loving’ y ‘La Canción del Velero’. La fiesta culminó con ‘Zorra’, ‘Europe’s living a celebration’ y ‘Me encanta- I love it’.

Los looks de la alfombra roja no dejaron indiferente a nadie, con estilismos brillantes, excesivos y desenfadados desfilando en el ‘Photocall del Postureo’. El jurado del festival otorgó la Riñonera de Oro a Hortera Pink, con un look ‘deportivo glam’, mientras que las Hombreras de Plata fueron para María Agustina Escarmiento, inspirada en Las Meninas y decorada con platos desechables, servilletas, compresas y cápsulas de café.

En su 13ª edición, Horteralia se expandió con un recinto de 15,000 metros cuadrados y una carpa semitransparente en formato iglú de 3,000 metros. Los asistentes disfrutaron de varios foodtrucks, un mercadillo y la atracción de los coches chocones, haciendo de este festival una experiencia inolvidable para todos los presentes.