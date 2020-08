 Más restricciones ante los rebrotes: cierre de locales de ocio nocturno y prohibición de fumar en espacios públicos

Con el panorama actual y 2.935 nuevos casos de coronavirus notificados en las últimas 24 horas, el Gobierno mueve ficha sin llegar aún al mando único, como en el peor momento de la pandemia y el estado de alarma. Ha impuesto en todo el territorio nacional que se prohíba fumar en los espacios públicos y el cierre total de los locales y centros de ocio nocturno.

Es lo que ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras reunirse con los consejeros de salud de las comunidades autónomas en la reunión extraordinaria que han tenido dentro del Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud, algo que posteriormente ha explicado pasadas las 13:20 horas en rueda de prensa. Las medidas han sido aprobadas en mutuo acuerdo, sin imposición del Ejecutivo central: “Son actuaciones coordinadas en materia de salud pública y estas medidas han sido aceptadas por unanimidad”.

Algunas de las imposiciones son impedir consumir alcohol en la calle para minimizar las concentraciones juveniles (como los botellones) y prohibir fumar en espacios públicos -como ya han hecho Galicia, Canarias o Melilla- siempre que no se puedan guardar 2 metros de distancia de seguridad. “Insistir en la prohibición del botellón“, recalcó en varias ocasiones el ministro de Sanidad. Sobre fumar fue también contundente: “Lo mejor es no fumar, seamos claros”.

Además, tras constatarse que el ocio nocturno tiene una gran incidencia en los nuevos contagios, se decreta el cierre completo de estos locales (discotecas, salas de baile, bares de copas…). Hasta ahora sólo se habían aplicado restricciones horarias en algunas autonomías. Si bien Illa reconoció que no es la actividad que ha producido más rebrotes, sí genera más contagios individuales y además son más difíciles de rastrear posteriormente.

Son medidas, el Gobierno no lo esconde, dirigidas claramente a la juventud: “Me quiero dirigir a los jóvenes para resaltarles la importancia de ser disciplinados… No podemos no cumplir las medidas”, denunció Illa.

Hostelería: abres y restaurantes

También se endurecen las medidas en los locales de hostelería y restauración, imponiendo distancia mínima garantizada, estableciendo un máximo de 10 personas por grupo presente y adelantar los cierres a la 1:00 de la madrugada, sin admitirse nuevos clientes a partir de la medianoche. Supone endurecer medidas ya en marcha en lugares como la Comunidad de Madrid o Baleares.

En cuanto a los encuentros familiares y de amigos en el ámbito privado, Illa recomendó limitar las reuniones al máximo, sólo con grupos de convivencia cercanos y sin superar el máximo de 10 personas en ellos.

Illa explicó que todas las medidas aprobadas tendrán ahora que trasponerse a la legislación de cada comunidad autónoma.

Hospitales y residencias

En los hospitales y centros médicos se impondrán también medidas extraordinarias, limitando las visitas a pacientes ingresados a una persona -en algunos lugares ya se han prohibido totalmente- y hacer pruebas PCR a los que ingresen por cualquier patología.

Se trata de tomar medidas parciales antes de acudir al recurso de otro estado de alarma o un gran confinamiento de nuevo, situación que todas las administraciones quieren esquivar para evitar más daños a la economía y el empleo. En las residencias de ancianos sólo se permitirá una visita por persona y durante una hora al día.

Ayer jueves, preguntado por los rumores de otro confinamiento, al menos en zonas como Madrid, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijo que “creo que son bulos que corren“, sobre si el Ministerio de Sanidad estaba barajándolo. Eso sí, Simón matizó que la evolución de la pandemia marcará las medidas que sean necesarias implementar en un futuro sin descartar ninguna.

