Mi experiencia con la Sanidad Pública en Cáceres

Último artículo de José Ignacio Sánchez Sánchez.Mora, publicado en su muy seguido blog y en nuestro medio.

Descanse en paz tan insigne ingeniero, articulista y gran ser humano.

Uno que ya tiene una edad provecta ha sufrido achaques de diversos tipos lo que le ha llevado a tener que acudir con cierta frecuencia a la sanidad pública de Cáceres ciudad en la que reside.

Hoy después de varias experiencias que he tenido con los sanitarios cacereños, he de proclamar, porque es de justicia, la alta profesionalidad en la atención que he recibido, así como el excelente trato que me han dispensado.

Y como a veces se critican algunas actuaciones de nuestros sanitarios, yo hoy pongo de relieve, la excelente preparación que en mi opinión tienen, que se completa con un trato personal muy atento.

La atención primaria con muchas dificultades por tener que convivir con la pandemia ha ido saliendo del paso y resolviendo problemas, aunque fuese vía telefónica, con gran esfuerzo del personal de todas las categorías. Mi médico de cabecera, aunque fuera por teléfono, ha resuelto y concertado todas las citas con las diferentes especialidades que he necesitado y me ha actualizado los medicamentos que preciso. En atención primaria que es primer contacto que tenemos los pacientes con la sanidad pública, han sido ejemplares en los difíciles momentos que se han vivido y que, afortunadamente, parece que vamos superando.

El equipo de Hematología en el Hospital San Pedro de Alcántara funciona estupendamente. Siempre pendientes de la evolución de nuestros padecimientos, explicándote con detalle tu problema y poniendo de relieve las soluciones que se aplican y las que pueden aplicar si hay complicaciones futuras. Uno sale de allí perfectamente informado de lo que le pasa y reconfortado al comprobar que está en manos de un equipo que se preocupa de sus enfermos.

Pero es que en Radiología de ambos hospitales de la ciudad el funcionamiento también es ejemplar. Con un trato exquisito hacia los pacientes, los médicos, enfermeras y técnicos en radiodiagnóstico llevan a cabo una labor de alta profesionalidad que comporta el manejo de aparatos muy sofisticados.

Ahora que me ha pillado el toro más en serio, vuelvo a experimentar que la sanidad pública cacereña funciona adecuadamente.

Diferentes departamentos que me han atendido con prontitud como son Neumología, Oncología médica y radioterápica o Digestivo, así como el Hospital de Día del San Pedro, han demostrado un alto nivel de atención y profesionalidad, que es preciso destacar.

Mi última y reciente experiencia con la Unidad del Dolor del hospital San Pedro de Alcántara no puede ser más positiva. Un trato excelente con todo tipo de información y ofrecimiento de sus servicios para reducir el dolor, plaga que afecta con dureza a nuestra sociedad.

Por eso cuando los medios de comunicación informan de episodios de agresiones a sanitarios no puedo entenderlo. Supongo que son casos extremos que al tratar asuntos tan importantes como la salud, la vida y la muerte, excitan los nervios de los pacientes y lo que es peor de sus familiares que reaccionan con violencia ante situaciones que muchas veces son insolubles. Y ante las que los médicos y el personal sanitario no pueden hacer nada.

Soy hijo de médico y he vivido de cerca la sanidad que había hace años y la que existe hoy día. La evolución ha sido notable yo creo que en todas las especialidades. Han mejorado los conocimientos, también lo han hecho las técnicas de diagnóstico, hay mejores aparatos disponibles y en definitiva la atención al paciente es mejor.

Creo que podemos presumir de una excelente sanidad pública. En Extremadura y particular en Cáceres en mi caso particular o en el de mi familia puedo dar fe. Creo que tiene un nivel de personal sanitario muy aceptable. Y en ese sentido los políticos debían reforzar en materia de personal la sanidad. Reduciendo al máximo los tiempos de espera para que los enfermos sean atendidos. Cubrir las vacantes y no exigir al personal esfuerzos continuados de imposible cumplimiento. Ese ese su desafío.

Como en toda obra humana no dudo que habrá errores o negligencias. Pero eso se da en todas las profesiones y sistemas. Es inevitable. En medicina o en sanidad se nota mucho más porque está en juego la vida de los pacientes. Y si hay un 1 % de fallos y un 99 % de aciertos, lo que destaca son los fallos. Los aciertos se dan por supuesto como el valor en la milicia.

Y en medicina un error puede llevarse por delante la vida de un paciente. En otras profesiones un error puede no ser tan trascendente. No es lo mismo que se abra un bache en una calzada recién construida que una persona muera por un error o una falta de atención médica. El o los baches tienen arreglo, todo se reduce a un problema económico. La muerte de una persona por un error o negligencia no tiene precio. Y de ahí la gran responsabilidad que tienen en su trabajo nuestros sanitarios. Que ha de ser reconocida.