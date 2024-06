León. Zamora, Salamanca…Cáceres y Badajoz

Comparte en redes sociales

Lejos de nosotros hacer valoración del reciente acuerdo de la Excelentísima Diputación

Provincial de León solicitando la constitución de una Comunidad Autónoma, pero si

queremos sentar algunas bases históricas, tan objetivas como ciertas, que de tenerse en

consideración harían temblar no sólo las bases de Castilla y León, sino las de

Extremadura, cuestionando incluso su organización provincial.

Por delante decir, que las verdaderas nacionalidades históricas de España, no son las tan

manidas comunidades con autonomía o preautonomía en 1936, sino las que

efectivamente ejercieron soberanía, con reyes propios e independientes, propios del

mundo occidental y cristiano hasta la unificación final de 1512, con el acuerdo de las

Cortes de Navarra reconociendo como Rey a Don Fernando I, segundo de Aragón y

quinto de Castilla, además de Rey de Sicilia, estas estructuras no son otras que el Reino

de León, que integra al Reino de Asturias, luego Principado, el menor Reino de León, y

al Reino de Galicia; el Reino de Castilla, Castilla la Vieja, los Señoríos Vascongados,

Castilla la Nueva, y Castilla Novísima (Andalucía y Murcia), las Islas Canarias y los

Algabres y plazas de soberanía; el Reino de Navarra; y el Reino de Aragón, que integra

también el Reino de Valencia, el menor Reino de Aragón, el Reino de Mallorca, y el

Principado de Cataluña; es decir, Castilla, León, Aragón, y Navarra, por el orden que

aparecen en los cuarteles del blasón del Reino de España.

Dicho esto, la configuración de una posible autonomía leonesa se viene considerando,

simplificando e ignorando la historia, en la convergencia en la misma de las actuales

provincias de León, Zamora y Salamanca, lo que sería el menor Reino de León de no

ser porque la división provincial de 1833 jugó malas pasadas, así las cosas, buena parte

de la provincia de Palencia y de Valladolid no eran Castilla, sino León, y la Ciudad de

Béjar era Castilla y no León, y en fecha tan avanzada como 1851 su ayuntamiento

solicitó incorporarse a la provincia de Ávila, pues nada tenían que ver con Salamanca,

perteneciendo al Obispado de Plasencia, Castilla, también. ¿Y qué decir del resto de

Extremadura?

Pues que los municipios de Alburquerque, Alcántara, Badajoz, Cáceres, Galisteo,

Granadilla, Jerez de los Caballeros Templarios y Mérida, componen el Reino de la

Extremadura leonesa, nada menos que desde las Cortes de León, celebradas en

Benavente en el año 1202, que configuran cuatro Reinos como eficaz división

administrativa: el Reino de Galicia, el Reino de Asturias, el menor Reino de León y el

Reino de la Extremadura leonesa, que comprendía los Obispados de Coria, mucho más

tarde de Coria-Cáceres, y de Badajoz, mucho más tarde también Arzobispado de Mérida

Badajoz, que no era ni mucho menos coincidente con su actual provincia, pues ni la

parte de la misma que pertenece a la diócesis de Plasencia, ni el Priorato de Magacela

dela Orden de Alcántara (levante de la provincia, La Serena y muchos más) eran otra

cosa que Castilla, quedando el mismo reducido a una franja de terreno fronteriza con

Portugal, y las tierras de la Orden de Santiago, todo ello Reino de León.

Puesto a pensar en una comunidad autónoma, la leonesa, basada en el rigor histórico,

Béjar, Medellín, Plasencia, Trujillo, son castellanas, la última estribación de Castilla la

Vieja, tan vieja como Burgos o Soria, el obispado entero de la Ciudad del Jerte, más el

Priorato de Magacela entero, Guadalupe es Castilla la Nueva, siempre unida a Toledo, y

el resto de la actual Extremadura no es otra cosa que León.

Y, puestos a repensar las cosas con rigor histórico, estas son como son, por eso el

estandarte de Cáceres, que le concedió el 23 de abril de 1229, Su Majestad el Rey Don

Alfonso IX, solo de León, era el escudo del Reino de León, y más tarde los

repobladores castellanos, muy enfrentados a los de origen leonés, gallego y asturiano,

LEONESES, se comenzó a utilizar la Señal de Castilla y de esta manera se empleaban

no sin disputa dos blasones en Cáceres, el original, genuino, leonés, y el advenedizo

castellano. No fue sino hasta la intervención de Su Majestad la Reina Doña Isabel I de

León y de Castilla, el 9 de julio de 1477, que mandó que Cáceres adoptase un único

sello en el que apareciesen unidas las armas de León y de Castilla. Pero en Badajoz ni

eso, tras la definitiva derrota de los moros en sus lares, su reconquista y el fin de la

invasión musulmana, la Ciudad del Guadiana, recibió por Señal, el león de oro,

rampante, linguado y uñado de plata, perfilado de sable y coronado de oro, es el más

característico símbolo leonés que ya tenía desde poco antes Cáceres, otorgado a la

Ciudad el 19 de marzo de 1230, también por Su Majestad el Rey Don Alfonso IX, sólo

de León, al convertirla en ciudad realenga dependiente directamente de la Corona… DE

LEÓN.

Comunidad Autónoma de León…León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz, lo que

empezó casi como una excentricidad de un minúsculo partido localista, el PREPAL,

hoy tiene rango de acuerdo político de primer orden, apoyado por el PSOE, nada menos.

Si el Bloque Nacionalista Galego hablaba de la “Galiza do sur” porque en tres

municipios extremeños se hablaba algo muy parecido al gallego, ¿qué no pueden hacer

otros levantando banderas más potentes? Ya veremos hasta donde llegamos en esta

España nuestra.

Rodolfo-Francisco Orantos y Martín-Requejo

Doctor por la Universidad de Extremadura

Derecho Público