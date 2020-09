Mila Ximénez advierte a los que dudan de su enfermedad

Mila Ximénez ha vuelto al trabajo de lo más guerrera. Si hace unos días la colaboradora de televisión arremetía contra Bertín Osborne y Enrique Ponce, hoy se ha acordado de aquellos que no se fían de ella.

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha pasado unos meses muy duros después de que le detectasen un cáncer. Sin embargo, Mila Ximénez derrocha fortaleza allá por donde pasa. Y es que la amiga de Jorge Javier Vázquez no está dispuesta a dejarse ganar la batalla por esta enfermedad que tanto le ha cambiado la vida.

Ha vuelto con muchas ganas

Lo cierto es que desde que volvió al trabajo a comienzos de septiembre, Mila Ximénez está de lo más cañera. Y eso bien lo saben Bertín Osborne y Enrique Ponce. Y es que sin pelos en la lengua la colaboradora de ´Sálvame’ ha criticado a los dos en las últimas semanas.

Con Bertín Osborne no iría a ningún sitio, sentenció la colaboradora de ‘Telencinco’ en ‘Hormigas Blancas’. Y es que el cantante no es para nada del agrado de Mila Ximénez.

Para al diestro también ha tenido palabras. Mila Ximénez ve innecesaria la humillación por la que está pasando Paloma Cuevas desde que su relación con Enrique Ponce terminase hace tan solo unos meses.

Ahora, les ha tocado a sus detractores. Mila Ximénez acaba de publicar en su perfil de Instagram unas palabras dirigidas a todos aquellos que no se creen su enfermedad.

«No me hacen daño los que ponen en duda mi enfermedad. Lo único que me lesionaría es que me borraran la sonrisa y las ganas de lucha. Eso sería regalarle mis fuerzas. Y ese es mi tesoro», ha escrito la colaboradora de ‘Telecinco’

En su publicación también ha habido hueco para los agradecimientos a todos aquellos que de mando todo su apoyo incondicional en estos momentos tan difíciles. «No puedo olvidar a los que me mandáis vuestra energía. Las absorbo con fruición. Un millón de gracias y abrazos infinitos», ha añadido Mila Ximénez.

La colaboradora de ‘Sálvame’ no piensa dejarse pisotear por nadie y mucho menos por aquellos que quieren hacer daño gratuitamente insinuando que su enfermedad forma parte de un engaño.

