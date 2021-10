Monago : El AVE no va a ser una realidad el año que viene porque no funciona ni el tren convencional

Comparte en redes sociales













El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado que el AVE extremeño “no va a ser una realidad” el año que viene porque los socialistas no son capaces ni de tener los trenes convencionales y, así, “¿cómo van a tener los extremeños el año que viene una alta velocidad funcionando?”. Además, Monago ha pedido a Fernández Vara que “no corrija el discurso” porque lo que se prometió fue la alta velocidad con Madrid.

El presidente Monago se ha dirigido a Fernández Vara para detallarle “lo que son las cuentas y no sus cuentos”, y así se ha referido expresamente al detalle de las inversiones que recoge el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. El líder del PP extremeño ha subrayado que lo que hay previsto para el AVE en Castilla-La Mancha en su conexión con Madrid son exactamente “cero euros” en ese tramo que es “necesario para nuestro tren”.

José Antonio Monago ha insistido en que la línea Madrid-Extremadura a su paso por Castilla-La Mancha tiene un importe total de 1.120 millones de euros, y en el ejercicio 2022 no hay nada para esa inversión en las cuentas de Sánchez. “Estos son los molinos y no los gigantes que nos quiere hacer ver”, ha añadido. Asimismo, ha aseverado que si Vara quiere estar de “ridículo en ridículo” puede hacerlo, pero no se ha dotado el AVE a su paso por la región que nos conectaría con Madrid.

Monago ha recordado que desde el año 1987 el PSOE está prometiendo un tren de alta velocidad y en el año 2010 ya iba a estar según Zapatero. También lo prometió la vicepresidenta Fernández de la Vega y consta en la prensa que dijo que entraría en servicio en 2010, y ahora Pedro Sánchez nos dice que el AVE será una realidad el año que viene, y no va a ser así. Por último, ha manifestado que la promesa de un tren de alta velocidad con Madrid no es un tren que comunique las capitales extremeñas, “a otros los podrá engañar, a nosotros no”