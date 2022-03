Monago exige medidas a corto plazo para frenar la escalada de precios

Comparte en redes sociales













El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha exigido hoy que se ejecuten medidas a corto plazo para frenar la escalada de precios que están sufriendo en estos momentos las familias y empresas españolas.

En una rueda de prensa celebrada hoy en Mérida, Monago ha trasladado la necesidad de afrontar la situación de dificultad económica que atravesamos con medidas que tengan efecto a corto plazo ya que “la crisis que estamos viviendo va para largo” y no se puede afrontar “con medidas a medio y largo plazo” porque “el autónomo tiene que llenar el depósito de su coche hoy, no a medio plazo”.

En este sentido, ha pedido que se reduzcan los impuestos al gas, la electricidad y los carburantes “por lo menos hasta final de año” para “aliviar” la situación que están viviendo las familias y empresas, afeando al Gobierno de España que intente culpar al presidente ruso de la inflación desbocada o del aumento de precios. “Todo esto iba subiendo ya antes de que Putin invadiera Ucrania” ha señalado, por tanto “igual el problema no es Putin sino Sánchez”.

Monago ha recordado que ya hay sectores que están sufriendo mucho esta escalada de precios, con paradas de producción en determinadas industrias en algo que ha calificado como “los ERTES de la guerra” por lo que ha pedido esa rebaja de impuestos.

Monago también ha pedido que se revise el destino de los fondos Next Generation, que se programaron para un mundo “que ha cambiado en el último mes”, desde que Rusia invadió Ucrania, y ha destacado que “estamos viviendo una guerra y, por tanto, no se puede actuar como si no hubiera guerra” y ha pedido que se “eche el freno de mano y repensemos cómo optimizamos los recursos que vienen de Europa”.

También ha destacado la necesidad de revisar la estrategia europea “De la granja a la mesa” y levantar restricciones y vetos a los agricultores y ganaderos. Así, ha pedido que se suspendan los porcentajes obligatorios de barbecho o las restricciones en el uso de abonos y pesticidas.

Monago ha señalado que la situación del campo se ha agravado en los últimos tiempos, recordando que hace dos años que nuestros agricultores y ganaderos ya se manifestaron en Don Benito contra el ministro Planas pidiendo soluciones a sus problemas y lo que recibieron fue “una somanta de palos”.

“Hace dos años ya estaban subiendo los precios de los abonos, de los fertilizantes, de las semillas y de los carburantes” por lo que “no toda la culpa es de Putin” y ha manifestado que “si no hay productores, no hay alimentos en la mesa” por lo que ha pedido que se sea “muy sensible” con estos sectores.

Por último, Monago también ha exigido “que se olviden” de medidas que estaban en el imaginario del Gobierno de Sánchez como el cobro de peajes por utilización de las autovías o la subida prevista de las cuotas de autónomos.