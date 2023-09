Nicolás Redondo Terreros, un socialista de verdad, por Jorge de la Montaña

Nicolás Redondo Terreros ha sido expulsado del PSOE por decir lo que muchos piensan, incluso los que hacen mutis por orden del aparato: que el partido que fundó Pablo Iglesias y que defendió la democracia frente al franquismo y el terrorismo se ha convertido en un instrumento al servicio de los intereses personales de Pedro Sánchez y de los enemigos de España. Redondo Terreros ha sido víctima de una purga ideológica, de una caza de brujas, de una traición a la historia y a los valores del socialismo.

Redondo Terreros es un socialista de verdad, de los que no se venden ni se rinden, de los que no pactan con los que quieren romper la convivencia y la Constitución, de los que no se callan ante las injusticias y las mentiras. Redondo Terreros es un hombre valiente, honesto, coherente y leal, que ha dedicado su vida a defender la libertad, la igualdad y la solidaridad. Redondo Terreros es un referente moral, intelectual y político, que ha sabido estar a la altura de las circunstancias y de las expectativas de los ciudadanos.

Ha sido expulsado del PSOE por decir lo que muchos callan: que el Gobierno de Sánchez ha fracasado en la gestión de la pandemia, de la crisis económica, de la inmigración, de la educación, de la seguridad, de la justicia y de la política exterior. Que ha traicionado a sus socios europeos, a sus aliados americanos, a sus votantes moderados y a sus compañeros históricos. Que no le importa ceder al chantaje de los independentistas catalanes, que pretenden imponer una ley de amnistía ilegal e inconstitucional para borrar sus delitos y seguir con su desafío secesionista.

Redondo Terreros ha sido expulsado del PSOE por decir lo que muchos temen: que el PSOE ha perdido el rumbo, el sentido y el alma, que se ha alejado de la realidad, de la sociedad y de la mayoría de los españoles. Que se ha convertido en un partido sectario, dogmático, radical y oportunista, que antepone el poder al bien común, que divide a los ciudadanos en lugar de unirlos, que debilita al Estado en lugar de fortalecerlo. Que se ha olvidado de su historia, de su ideología y de su proyecto, que ha renunciado a su identidad, a su vocación y a su responsabilidad.

Nicolás Redondo Terreros ha sido expulsado del PSOE por decir lo que muchos esperan: que hay otra forma de hacer política, más honesta, más sensata y más constructiva. Que hay otra forma de ser socialista, más coherente y más digna. Que hay otra forma de defender España, más firme, más leal y más democrática. Que hay otra forma de servir a los ciudadanos, más cercana, más eficaz y más transparente.

Asimismo, ha manifestado que el PSOE ya no es el PSOE. Que el PSOE ya no representa ni respeta a los auténticos socialistas. Que el PSOE ya no ilusiona ni motiva.

Redondo Terreros se va del PSOE con la cabeza alta y el corazón roto. Se va con el respeto y el cariño de muchos españoles que le admiran y le agradecen su trayectoria y su ejemplo. Se va con la conciencia tranquila y el orgullo intacto. Se va con la esperanza y el compromiso de seguir luchando por una España mejor.

Nicolás Redondo Terreros con su coherente actitud ante la grave situación que vive España, ha demostrado ser un socialista de verdad.

Jorge de la Montaña es periodista y analista político.