Se ha celebrado en Sevilla la inauguración del XXI Encuentro de Familias de DOWN ESPAÑA, que contó con la presencia de numerosas autoridades y multitud de sorpresas muy emotivas.

El evento fue presentado por la periodista Belén Torres a la que acompañaron dos personas con síndrome de Down, y en él participaron más de 20 niños con discapacidad intelectual de DOWN SEVILLA y ASPANRIDOWN.

Han dado comienzo las conferencias y sesiones de formación para las familias.

“No descansaremos hasta que las personas con síndrome de Down puedan ejercer sus derechos en plenitud”, así se expresó la Viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, María del Carmen Cardoso, en el acto inaugural del XXI Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome que tendrá lugar hasta el próximo 7 de diciembre en Sevilla.

El Encuentro se inauguró con un acto lleno de emoción, sorpresas y reivindicaciones. Numerosas autoridades, además de la Viceconsejera, quisieron arropar a DOWN ESPAÑA y a las otras dos entidades organizadoras, DOWN SEVILLA y ASPANRIDOWN, entre ellas, el Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Director General de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Junta de Andalucía, Marcial Gómez; la Directora de Programas de Fundación ONCE, Isabel Martínez o el Teniente Alcalde Delegado del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flórez.

Una vez inaugurado el Encuentro, las familias han podido disfrutar este domingo, 5 de diciembre, de un completo ciclo de formación que ha comenzado con una conferencia plenaria titulada “Derechos en primera persona”. En ella, la fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla, Rita Hidalgo, ha afirmado que “estamos en un momento histórico a nivel jurídico, por la revolución que supone en el ámbito de derechos el haber superado una era de vulneración de derechos del colectivo y gracias a las familias hemos ido derribando barreras y peleando por el reconocimiento de la capacidad jurídica y de obrar de las personas con síndrome de Down, pero las familias tenemos que implicarnos de forma activa para reivindicar los derechos ahora reconocidos”.