Nueva regulación del juego online en España

Las condiciones de juego y promoción de los casinos online en España han cambiado gracias a la nueva ley de juego online. Esta se estableció en noviembre del 2020 y en marzo del 2021 entró en vigencia en todo el país.

Inicialmente, la ley parece que no es positiva para los jugadores, pero en realidad lo que se busca es protegerlos. Dado que las apuestas pueden provocar problemas financieros y de salud emocional, esta regulación se establece con el objetivo de disminuir problemas como la ludopatía.

Desde la entrada en vigor de la regulación, las casas de apuestas y los casinos online deben realizar ciertos cambios en la forma de hacer publicidad, concretamente en su oferta de bonos. Siendo el mayor cambio, la eliminación del bono de bienvenida con el que buscaban atraer nuevos jugadores al casino.

Para conocer mayor información sobre la afectación de la nueva ley y los casinos regulados que adoptan esta norma, es recomendable informarse en páginas web especializadas en casinos online.

Algunas medidas que establece la ley

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha establecido medidas regulatorias a los casinos como:

Se acaba con la utilización de personajes influyentes como representantes del casino que puedan ser referentes para los menores de edad

Se eliminan los bonos de bienvenida que representen más de 100 euros

Se prohíben las llamadas a la acción o CTA, las cuales incitan al jugador a apostar de forma compulsiva

Se permite acceder a las ofertas del casino online solamente a los usuarios con cuenta verificada después de 30 días pasados a su registro

Será obligatorio presentar un documento de identidad, el cual verifica el casino para comprobar que el jugador no se encuentre en la lista de ludópatas o sea menor de edad

¿Qué supone este cambio para los jugadores?

En la práctica las modificaciones impuestas a los casinos afectan exclusivamente la forma en como estos hacen publicidad. Debido a que la publicidad era una estrategia para atraer a los nuevos clientes, los casinos deberán ingeniar nuevas maneras de comunicación, mejorar la calidad de sus juegos y crear promociones llamativas para fidelizar a sus clientes.

Respectos a los jugadores no existe un impacto negativo para aquellos que ya se encontraban registrados. Estos sencillamente deberán cumplir las condiciones de uso de los nuevos bonos para poder hacer acceder a sus recompensas o bonificaciones.

Si hablamos de los nuevos clientes, es clave mencionar que muchos bonos de bienvenida que se ofrecían antes eran difíciles de conseguir. Estos prometían grandes cantidades de dinero, pero la letra pequeña estaba sujeta a condiciones casi imposibles de cumplir.

Con su eliminación, se verifica que los nuevos clientes de casino no se están registrando por la publicidad, sino por una intención real en el juego. Una vez se registren y verifiquen su cuenta, podrán acceder a promociones y bonos pasados 30 días después de su registro.

Ejemplo del funcionamiento de un bono de bienvenida

En el pasado el bono de bienvenida ofrecía una devolución de hasta el 100% del primer depósito. Sin embargo, en la letra pequeña había tiempos de validez cortos y condiciones como por el ejemplo el 75X. Esto significaba que se debía jugar hasta 75 veces con el dinero depositado. Lo que resultaba con la posibilidad de acabar perdiendo las ganancias potenciales.

La situación era frustrante para los nuevos clientes del casino, ya que cumplir todas las condiciones del bono era agotador y dejaba de ser divertido. Para cambiar este problema, la DGOJ eliminó este bono y propuso los siguientes pasos para obtener otras promociones o bonos:

Ingresar al casino de interés y crear una cuenta real Verificar la cuenta proporcionando un documento de identidad u otros solicitados Jugar de forma regular y esperar 30 días para tener acceso a ofertas o promociones del casino Revisar las condiciones o requisitos de los bonos, por ejemplo, el depósito mínimo de 10 euros. En algunos casos el jugador puede encontrar el bono sin deposit Activar los bonos que tengan código promocional (algunos se activarán de modo automático) Liberar el bono e ingresar a los juegos habilitados para obtener los beneficios del bono como el bono de giros gratis sin depósito España

Casinos regulados y no regulados

Antes de ingresar a una casa de casino o un casino online es importante tener en cuenta que existen casinos regulados y no regulados. Los casinos regulados son aquellos que se acogen a la nueva Ley juego online España y lo que dictamine la DGOJ para poder operar de forma legal.

Después de la entrada en vigor de la ley hay casinos que, por ejemplo, siguen ofreciendo el bono de bienvenida. Por lo tanto, si se encuentra con un casino que ofrece este bono significa que el casino no está regulado en España.

Al no estar este casino vigilado por la Dirección General de Ordenación del Juego, no se rige por sus normas y no responde ante el gobierno español. En este tipo de casino el dinero no está seguro y sus derechos como jugador pueden ser vulnerados.

Beneficios de la nueva ley para los jugadores

Con la aplicación de la Ley juego online España los jugadores nuevos o recurrentes se verán beneficiados de las siguientes formas:

Mayor restricción para los menos de 18 años, evitando el riesgo de convertirse el jugador por moda o presión social. Así mismo, previniendo la adicción al juego a edad temprana

Disminución del riesgo de problemas de ludopatía generados por el marketing de atracción o las llamadas de acción CTA

Surgimiento de ofertas más interesantes por parte de los casinos para invitar a nuevos clientes y fidelizar mejor a los que ya están registrados

Una práctica de juego y apuestas más responsable por parte de los jugadores que esté regulada y supervisada por los organismos encargados

Futuro del juego regulado

El futuro de las casas de casino y los casinos online en España se proyecta como un juego más responsable. En donde la implementación de nuevas leyes como la ley de juego online España, ocasiona que los jugadores puedan obtener mayores garantías y seguridad de que están protegidos bajo un ente regulador.

Este control en las prácticas de los casinos asegura las apuestas controladas y no por el impulso emocional que ocasiona el marketing y la publicidad. Al mismo tiempo que evita el juego a temprana edad y la prevención de la adicción a las apuestas conocida como ludopatía.

Gracias a esta clase de iniciativas se les recuerda a los jugadores que los juegos de azar han de ser eso, un juego de entretenimiento. Con la diferencia de que ahora los jugadores tienen mayores garantías de que están ingresando a entornos seguros.