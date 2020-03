Nuevas medidas del ayuntamiento de Cáceres para cumplir con lo establecido por el Gobierno de España por el efecto del coronavirus

Una vez hechas públicas las medidas adoptadas por el Gobierno de españa a cargo del rpesidente pedro Sánchez para palair los efectos del coronavirus en la medida de las posibildiades, el alcalde de Cáceres Luis Salaya ha reunido este domingo a la junta de gobierno local de manera extraordinaria y urgente.

Una vez terminada dicha Junta de Gobierno para afrontar el nuevo escenario que nos plantea el Real Decreto por el que se establece el Estado de Alarma en nuestro país, el máximo regidor municipal ha hecho unas declaraciones de manera virtual que recogemso a continuación:

” Hemos aprobado algunas medidas que era importante aprobar antes del próximo lunes. La primera y más urgente es reducir el aforo de los autobuses al cuarenta por ciento. Es decir, solo podrá ir en el autobús el cuarenta por ciento de las personas que podían ir como máximo actualmente.

Además, se avisará de respetar la distancia de seguridad y de utilizarlo solo en los casos en los que permite desplazarse este Real Decreto, es decir: ir al trabajo, al médico, a la farmacia o a comprar productos de primera necesidad o atender a familiares, enfermos, situaciones de emergencia, etc. Los que todos conocéis.

Aparte de eso, hemos aprobado también suspender el Pleno del próximo jueves y las reuniones de las Comisiones y los Consejos Rectores del Ayuntamiento para intentar mantener y respetar al máximo las medidas de seguridad que se nos pide tomar en estos momentos. Lo que no significa que suspendamos nuestro trabajo.

El Ayuntamiento va a seguir funcionando, cerrado al público, pero dentro de lo posible con toda la normalidad posible. Los concejales siguen trabajando desde sus despachos o desde sus casas, pero siguen trabajando en contacto con sus Jefes de Servicio, con los funcionarios y, a través de las redes sociales y del teléfono, también con la ciudadanía. Y hemos aprobado también mandatar a la Concejala de Economía y a la de Asuntos Sociales para que empiecen a trabajar en ayudas económicas a empresas y autónomos. También en ayudas sociales de primera necesidad y en suministros energéticos. Todo esto va a ser muy importante porque cuando esta situación extraordinaria termine somos conscientes de que muchos de nuestros vecinos y de nuestras vecinas van a estar en una situación económica muy complicada. Y trabajamos en intentar paliar esto lo máximo posible.

Más allá de eso, quería hacer un llamamiento: en la mañana de hoy hemos visto como la mayoría de vosotros y de vosotras respetabais las condiciones del Estado de Alarma. Es decir: limitabais al máximo vuestras salidas a la calle, solo cuando teníais que ir al trabajo o a hacer la compra. Pero hay quien está abusando de algunas cuestiones. Y quiero aclarar estas cosas: los que tenemos perro, podemos sacar al perro. Podemos sacar al perro en el parque al lado de casa, que haga sus necesidades y volver a casa. No podemos utilizar al perro como excusa y como pretexto para recorrer la ciudad paseando durante hora y media. Eso es un abuso. Y como abuso, está igual de prohibido que salir a correr o a montar en bici. Más allá de eso: tampoco podemos coger una bolsa de la compra e irnos a hacer la compra a la otra punta de la ciudad. También es un abuso, y como abuso también va a estar perseguido. Y, desde luego, lo que no se puede es directamente ni consumir alcohol en la vía pública (y hemos visto algún caso, se están poniendo denuncias). Tampoco se puede utilizar pistas deportivas que están clausuradas. Y quiero decir en este sentido, que desde la Policía Municipal y desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no se va a ser transigente en este sentido.

En esta mañana, la Policía Municipal ya ha puesto varias denuncias por utilizar pistas municipales que estaban cerradas al público. Y, desde luego, no vamos a permitir que las condiciones de este Estado de Alarma se incumplan por ningún vecino y por ninguna vecina.

Vamos a ir controlando situación a situación, pero que todo el mundo tenga claro que la situación es lo suficientemente grave como para que todos tengamos que cumplirla. Y vamos a asegurarnos de que todo el mundo la cumple, aunque esto suponga en algunos casos tener que tomar medidas desagradables.

Por eso, lo que sí apelamos es a la responsabilidad de todo el mundo. Insisto, la mayoría estáis cumpliendo con esa responsabilidad para cumplir estas condiciones que son muy muy importantes. Sobre todo, por la salud de los más débiles, de los más vulnerables y de quienes pueden verse más afectados por esta enfermedad.”