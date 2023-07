Pedro, El Magno

Se le concedió celebrar un tercer triunfo, un reconocimiento sin precedentes, por haber obtenido victorias por una tercera vez, y se le otorgó el agnomen de Magno. Se le describió como de cara decente y corazón indecente, pero alguien tan seguro de sus ideas como Cicerón quedó impresionado por su increíble virtus divina… pongamos que hablamos de Pedro Sánchez, pero no los lectores deben saber que la cita tiene más de 2.000 años y se refiere a Pompeyo, efectivamente el Magno, que tuvo los tres triunfos, en Europa, África y Asia, que no conseguirá el doctor plagio, no lo olvidemos….mientras la izquierda sobreactúa porque los nuevos gobiernos municipales y autonómicos reprogramen legítimamente la actividad cultural, olvidando interesadamente, siempre interesadamente, que Carmena, nada más llegar al ayuntamiento de Madrid vetó, NADA MENOS, que veinte obras de teatro ya programadas, todo un ejercicio de libertad.

Pero hay más perlas en este sarao… dice José Luis Rebordinos muy pomposo: “no podemos permanecer callados frente al fascismo en las instituciones democráticas” la pregunta es ¿en qué instituciones democráticas hay fascistas? ¿Cuánto ha levantado la voz este señor frente al comunismo en las instituciones democráticas? ¿Y frente a los independentistas, racistas, xenófobos y machistas? Con todo el respeto por el director del festival de cine de San Sebastián, ¿nos toma por tontos?, o además de buen gestor del festival ¿tiene patente para decir quien es fascista y quien no lo es?

Pero para cosas de tontos, que tonto a nadie llamamos, aquello de “hay que elegir entre ser fuertemente ideológico o mayoritario” no hombre no, es un poquito de insulto a la inteligencia llamar al voto útil apelando a que como lo mío es más grande, vóteme y prescinda de sus principios, si cuando tuvo mayor mayoría, toda la mayoría, no cambió la Ley Electoral, no cambió la Ley del Poder Judicial, y medró con nacionalistas de todo tipo y condición, que quiere ahora ¿un cheque en blanco? No mire usted mi voto vale mucho más que una mayoría para no hacer nada, mi voto podrá valer para que una minoría, coaligada, coordinada y concertada con otra, haga lo que tiene que hacer. NO ME FIO, y a buen entendedor pocas palabras bastan.

Con Dios, que quedan tres días.

Hugo de Andrade