Pedro Rocha ante su imputación: No lo considero justo

La jueza de Majadahonda, encargada de investigar la presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol (FEF) durante la gestión de Luis Rubiales, ha cambiado la condición del exvicepresidente económico de la entidad, Pedro Rocha, de testigo a investigado. La razón detrás de este cambio es que hay aspectos que, debido a su cargo, Rocha debería haber conocido, pero él afirma estar enterándose ahora.

Durante su declaración, Rocha fue interrogado sobre el funcionamiento de la Comisión Económica de la Federación y la suscripción de varios contratos, incluyendo el relacionado con la Supercopa en Arabia Saudí y las obras en el estadio de La Cartuja en Sevilla.

La titular del juzgado incidió en que había cosas que por su cargo él «tendría obligación de conocer» y, aun así, dijo que se estaba enterando en ese momento. Rocha se limitó a decir que la imputación le era algo problemático. » No lo considero justo», añadió antes de abandonar la sala.

Inicialmente, Rocha compareció como testigo el 12 de abril, pero dado que respondió a la mayoría de las preguntas con un “no sé” o “eso yo lo desconozco”, la Fiscalía decidió suspender el interrogatorio y citarlo nuevamente como investigado, esta vez acompañado de un abogado.

La jueza explicó a Rocha que este cambio era beneficioso para él, ya que como testigo no tenía conocimiento completo de la causa. Rocha expresó su confusión ante el cambio de condición y abandonó la sala considerando la imputación como algo problemático.

En su testimonio, Rocha afirmó que asumió el cargo de vicepresidente económico de la FEF en octubre de 2020 y desconocía si la Comisión Económica había estado involucrada en la contratación con Arabia Saudí. Aseguró que no participó en el proceso y que no había visto ningún documento relacionado con esa decisión.

Además, Rocha mencionó que supo por la prensa que el futbolista Gerard Piqué estuvo involucrado en la contratación. Sin embargo, negó tener un conocimiento personal del jugador.

El fiscal también cuestionó por qué Rocha fue nombrado vicepresidente económico, a lo que Rocha sugirió que podría deberse a su edad o al hecho de que no estaba imputado en el ‘caso Soule’. A pesar de todo, reiteró que su papel era representativo y no ejecutivo, y que no tenía firma en las cuentas de la Federación.

El fiscal le recordó que había tenido firma mancomunada en una junta de octubre de 2020, a lo que Rocha respondió que no lo recordaba y el fiscal le instó a no negarlo categóricamente.