Pepe Extremadura (José Ronseiro Pedro, Zarza la Mayor – Cáceres, 30 de junio de 2022) el pasado 17 de abril Pepe me mandó la foto en la que posa con su gato Zipi con esta nota: “Aquí estoy con Zipi, junto al manzano que me regalaron en las Hurdes y por fin ha florecido, Zape está en la buhardilla durmiendo, como siempre”.

Acabo mis ejercicios de piscina rehabilitadora. Hago un descanso. Repaso los guasas y me encuentro que mi Mecedora Habladora me da esta noticia: “Chacho, Antonio, te tengo que dar una mala noticia. Me la acaban de comunicar desde Mérida 14:25 “Fallece el cantante Pepe Extremadura a los 65 años” y me lo confirma un reenviado desde Nápoles 14:49. Antonio querido el otro día tuviste un recuerdo cariñoso hacia el Arzobispo Emérito Antonio Montero que se nos fue. Creo Antonio que tienes que acordarte de este niño grande que es Pepe Extremadura”.

UN NIÑO GRANDE

Me emociono. Pepe Extremadura siempre ha sido un niño grande. En el DECRETO 121/2017, de 1 de agosto, de concesión de la Medalla de Extremadura a don José Ronseiro Pedro “Pepe Extremadura” se lee “Es también miembro de La Asociación para la Defensa del Patrimonio Lingüístico Extremeño (APLEX). En ese DOE se encuentra la mejor de sus biografías. Ha sido siempre un socio activo de la defensa de los valores morales y culturales de Extremadura. He seguido su carrera desde los inicios, pero hasta nuestra coincidencia en un acto divulgativo cultural y literario de la Diputación de Cáceres en el verano de 2019 no compartí mantel con Pepe. En esa comida después de mi alocución en la plaza del pueblo, entre cervezas y bullicio y su actuación con su Poema sobre las Hurdes entendí quién era Pepe Extremadura. Nunca habíamos hablado de tú a tú. Me reconoció gracias a ser lector de mi edición de 1982 de las obras Completas de Luis Chamizo. Intenté lavarle el coco para que después de la musicación de los poemas de Gabriel y Galán y Luis Chamizo se dedicara a divulgar a Manuel Pacheco. No sé si cumplió mi deseo.

EL CANTAUTOR DE LOS EMIGRANTES

Pepe Extremadura escribe y canta a su modo y lleva a Extremadura en sus venas. No pertenece al mester de clerecía, sino que es un activista de juglaría. Juglar de su siglo, al estilo de Galán y Chamizo. Pepe Extremadura, Galán y Chamizo tres rapsodas. No es cantautor culto como Pablo Guerrero y Luis Pastor, los dos medallas de Extremadura: es su complementario. Si Pablo Guerrero tararea una canción de Manolo Escobar con un emigrante, Pepe Extremadura es el cantautor de los emigrantes porque lleva la migración en la entrañas de su familia. De Zarza la Mayor (Cáceres) peregrina hasta que su padre encuentra un sueldo en el ayuntamiento de Bilbao. Es el mayor de cinco hermanos. Crece trasterrado y se hace bilbaíno. Bilbaíno emigrante y se integra en todos los hogares extremeños que están desparramados por el mundo. La vida de Pepe Extremadura es para que alguien bien preparado, no un aficionado voluntarioso, como es habitual que suceda, escriba una biografía muy bien documentada.

COMPOSITOR DEL PRIMER HIMNO A EXTREMADURA

Se había pergeñado la bandera de Extremadura, pero no tenía himno. El niño grande escribió un himno. El 9 de marzo, me da la noticia de la muerte de Ángel Nieto y me remite una foto que se hizo con él después de enviarme una foto con “El gran Ángel Nieto en Barajas, yo iba para El Salvador y él para Brasil”. Es el yoísmo de un niño grande. A continuación, se desahoga con un lenguaje coloquial que por respeto a ti lector escribo con autocensura: “ Aquí dejo el primer Himno de Extremadura que lo hice yo con mucho cariño, entre otras cosas, porque no había ninguno y se lo cargaron por decreto ley, sobre todo, por ser yo un verso libre y por no chupar p. a los soplap., pero eso es otra historia, pero lo que no podrán evitar es que lo cante donde se me ponga de los c. Pues eso”.

El himno tiene una música pegadiza y una letra propia de un niño grande que en los años de la transición y los ochenta cree que ha llegado la esperanza a una tierra marginada. Letra llena de sentimiento hacia la tierra donde se nace: “Todos juntos cantemos a la vez / con el alma llena de emoción / a esta tierra que nos vio nacer / que llevamos en nuestro corazón”. Profetiza un futuro glorioso en el que desea que Extremadura despierte del sueño. Tiene esperanza y cree en conseguir la libertad: “El futuro glorioso se acerca / y su luz brillará en esplendor, / las gargantas por fin anunciarán / que Extremadura del sueño despertó. / Extremadura, Extremadura. / Convertiremos la esperanza en realidad. / Y bajo el símbolo de tu bandera / alcanzaremos para ti la libertad”. Piensa que habrá trabajo en Extremadura y vivirán los campos y ya nadie tendrá que emigrar. Iluso cree en que se conseguirá romper la cadena que oprime al pueblo de Extremadura: “Nuestras manos no estarán vacías / y tus campos no se morirán. / No tendrán que irse más familias, / a otras tierras a buscar el pan. / Ese día se siente ya venir / entre todos lo conseguiremos / romperemos por fin la cadena / que largo tiempo, oprime a nuestro pueblo”.

PAJARILLO DE BARBECHO

Esto es lo que pensaba Pepe Extremadura durante la transición y los años ochenta. Hoy la realidad es tan cruda que las ideas para la regeneración de Extremadura de Pepe Extremadura siguen en pie. Todavía Extremadura tiene que convertir la esperanza en realidad.

El 7 de septiembre de 2017 Pepe Extremadura aprovechó –que estaban las autoridades de Extremadura y Pedro Sánchez (presidente de un partido), entre el numeroso público que llenaba a rebosar el Teatro de Mérida– para cantar las verdades del barquero a quien corresponda.

Siguiendo la escuela literaria del Gabriel y Galán adaptada al siglo XXI pronunció un discurso en el que mezcló el romance tradicional y las coplas al estilo del discurso galaniano de la poesía “Solo para mi lugar”. Logró grandes aplausos y sonrisas al tratar los asuntos, sin pelos en la lengua, que hacen que Extremadura no avance ni progrese.

Te dejo, querido lector. Los deseos de mi Mecedora Habladora se han cumplido. Te transcribo las palabras que Víctor Chamorro (https://youtu.be/cr6h4gtsjBA) decía de Pepe Extremadura: “He visto a Pepe Extremadura cantando por los Hogares Extremeños con un afán pedagógico casi misionero y eso lo hace porque Pepe ha preferido ser pajarillo de barbecho a lorito real”.

Aquella noche el Teatro Romano de Mérida y todo el mundo escuchó con pasión y aplausos a “pajarillo de barbecho” que ha sido siempre Pepe Extremadura.

Por Antonio Viudas Camarasa

Miembro de número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes