¿Placas solares en el casco antiguo de Cáceres? ¿ donde hay que firmar para evitarlo ?

Parece ser que la Junta quiere modificar la ley para permitir placas solares en los tejados de nuestro casco histórico, diario HOY – sic – . Sería ! una total aberración!. Presidente Fernández Vara,no, por favor, ni tiempos actuales ni gaitas…

El respeto a nuestra historia y la belleza de nuestro entorno, con todo lo que ello significa, es intocable..Ser Patrimonio de la Humanidad conlleva un respeto,cuanto menos. Y si no se respeta es una,repito, aberración y su asunción, por tan epatante justificación, un despropósito. ! Ay! ¡ Ay !



«Cuando apruebas una ley de patrimonio hace años, no caes en la cuenta de que iba a haber unas necesidades energéticas que hacen que actualmente en los conjuntos histórico-artísticos no se pueden poner placas fotovoltaicas en lo alto de los tejados; pues hay que cambiarlo» declara el presidente. Pues no. No hay que cambiarlo. ¿Por qué? ¿Porque se tiene mayoría absoluta en la Asamblea?, ¿ por ejemplo?. ¿ Y la oposición? ¿ No tiene nada que decir al respecto?. Vamos a ver, vamos a ver…Atentos, pues…



¿Se imaginan ustedes un dron filmando desde el cielo la Ciudad Monumental de Cáceres llena de placas solares y más tarde ver tal despropósito para escarnio de todos los cacereños ?. ¡ Ay, ay!

A las ciudades no solo hay que conocerlas, también hay que sabérselas, mimarlas, cuidarlas, respetarlas y proyectarlas con lo que atesoran y la proyección de Cáceres es evidente a través de lo que atesora, ni más ni menos que su riqueza histórica y cultural, fundamentalmente y así hay que entenderlo.

¿Poner placas en los techos de los edificios históricos? ¿ en un palacio? ¿ en una torre? ¿ en una casa solariega?..¡ Ay, ay!

Y por último, o de momento. «Para meter el 5G en la ciudad monumental de Cáceres la ley no te deja, pues también hay que cambiarla», espeta el regidor autonómico extremeño. Y por eso, insiste, » habrá que cambiar todo lo que sea necesario para que la normativa se adapte al mundo en el que vivimos». Ya,ya. O sea, añádale también robtos paseaqndo por el recinto histórico enseñando palacios, calles y plazas o pantallas gigantes informativas en las plazas, por ejemplo.

No me creo que en Oviedo, Santiago de Compostela o el barrio Gótico barcelonés, por citas tres lugares singulares, permitirían tal desatino. Pero estamos en Cáceres, en Extremadura, y estas son ¿ palabras mayores? o ¿ qué es lo que es?.

Una cosa es que estemos a favor del desarrollo, de la tecnología puntera, y de aplicarse todo lo moderno o actual conforme a los tiempos que vivimos, de acuerdo, otra cosa es destrozar el patrimonio con la actualización y aplicación de una ley contraria a los principios más elementales de la cordura, la sensatez, la lógica, el respeto y la belleza de un entorno y su interior que hacen posible que vengan miles de visitantes a valorar e inclinarse ante tanta belleza atesorada a lo largo de los tiempos.

¿ Donde hay que firmar para evitarlo?.

PACO DE BORJA

Director