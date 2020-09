Play Station 5: Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas consolas de Sony

Los controladores DualSense adicionales costarán 69.99€ cada uno , lo que es un ligero aumento de los 59.99€ que se pagó originalmente por un DualShock 4. Sony también comercializará una base de carga de 29.99€ que permite cargar dos mandos al mismo tiempo.

Sólo hemos tenido un breve vistazo a la interfaz de la PS5 … si es que puedes llamar a esto un vistazo:

Pero si bien no podemos extraer mucho de eso, el vicepresidente de diseño de UX de Sony en PlayStation, Matt MacLaurin, prometió, en un hilo de LinkedIn ahora eliminado, que la interfaz es una “revisión al 100 por cien de la interfaz de usuario de PS4” y que el sistema operativo es “Más sutil que llamativo…”

Compatibilidad con juegos de PS4

La PS5 es “99 por cien” compatible con los juegos de PS4 que Sony ha probado, según el jefe de Sony PlayStation, Jim Ryan. Si bien no sabemos exactamente qué juegos no son compatibles con versiones anteriores, parece una apuesta segura que los 18 juegos revelados para la colección PlayStation Plus funcionarán en la PS5 si ya los tienes para PS4. Y los juegos “selectos” de PS4 y PlayStation VR que son compatibles con versiones anteriores verán “velocidades de cuadro más rápidas y suaves”, dice Sony .

Sin embargo, si quieres jugar juegos de PS3, PS2 y PS1 en la PS5, no está claro si, o cuándo, se podrá (No en el lanzamiento, al menos). En la PS4, sólo se puede jugar juegos de esas consolas más antiguas a través del servicio de transmisión de juegos PlayStation Now de Sony, y sólo ofrece un catálogo seleccionado de juegos.

Sony dijo en octubre de 2019 que planeaba llevar PS Now a PS5, pero no ha dicho cuándo, por lo que hasta que esté disponible, es posible que queramos conservar una consola más antigua si deseamos jugar juegos de PlayStation más antiguos.

¿Cuánto cuesta la PS5 y qué precio tendrá?

Por 499.99€, se podrá comprar una PS5 con una unidad de Blu-ray 4K. Pero por 100€ menos, a 399.99€, obtendremos la edición digital PS5 (que también se ve notablemente más delgada que su hermana más cara).

Ambas consolas se lanzarán el 12 de noviembre en Estados Unidos, Japón, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, y el 19 de noviembre, en el resto del mundo. La única excepción es China: Sony dice que anunciará una fecha de lanzamiento para China.

Se suponía que los pedidos por adelantado comenzarían el 17 de septiembre , pero muchos minoristas los iniciaron un día antes. Han sido un poco desordenados, a veces vendiéndose en menos de un minuto. El 19 de septiembre, sin embargo, Sony prometió que habrá más consolas disponibles durante “los próximos días”, pero no compartió nada más concreto que eso, diciendo que los minoristas compartirían más información.

Si estás pensando en comprar una PS5 en el lanzamiento, es posible que necesites un poco de suerte.